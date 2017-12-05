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Сирия: Минобороны РФ сообщило о пяти нарушениях перемирия в зонах деэскалации
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о пяти нарушениях перемирия в зонах деэскалации

    10:55  5 Декабря 2017
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о пяти нарушениях перемирия в зонах деэскалации

    Москва, 5 декабря. Военное ведомство России расценивает обстановку в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

    По данным специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии и за минувшие сутки режим прекращения боевых действий был нарушен в провинциях Хомс (1), Латакия (1) и Алеппо (3). Турецкая мониторинговая группа зафиксировала три случая стрельбы в провинциях Дамаск (2) и Идлиб (1).

    Наблюдатели сообщают, что большинство нарушений режима прекращения огня произошло в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра2» (формирования запрещены в России).

    Сирия: Минобороны РФ сообщило о пяти нарушениях перемирия в зонах деэскалации

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #минобороны рф #стрельба #перемирия
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