Сирия: Минобороны РФ сообщило о пяти нарушениях перемирия в зонах деэскалации

Москва, 5 декабря. Военное ведомство России расценивает обстановку в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

По данным специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии и за минувшие сутки режим прекращения боевых действий был нарушен в провинциях Хомс (1), Латакия (1) и Алеппо (3). Турецкая мониторинговая группа зафиксировала три случая стрельбы в провинциях Дамаск (2) и Идлиб (1).

Наблюдатели сообщают, что большинство нарушений режима прекращения огня произошло в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра2» (формирования запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.