Бузова, Авербух и другие звезды присоединились к флешмобу No Russia, No games

Наших спортсменов продолжают отстранять от участия на Олимпийских Играх. Ребята, я с вами! Верю ,что правда сильнее сфабрикованной ,наглой лжи!!! Автор флешмоба #noRussianoGames Рома Старков из Санкт-Петербурга, спасибо за не безразличие! #noRussianoGames #НетРоссииНетИгр #СпортВнеПолитики #ПОМОГИТЕСПАСТИСПОРТ

