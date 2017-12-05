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Бузова, Авербух и другие звезды присоединились к флешмобу No Russia, No games
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    Бузова, Авербух и другие звезды присоединились к флешмобу No Russia, No games

    10:40  5 Декабря 2017
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    Бузова, Авербух и другие звезды присоединились к флешмобу No Russia, No games

    Москва, 5 декабря. Известные спортсмены и селебритис присоединились к акции #noRUSSIAnoGAMES против недопуска сборной России на зимние Игры-2018 в Пхенчхане, опубликовав сообщения на своих страницах в социальной сети Instagram.

    Серебряный призер ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити по фигурному катанию Илья Авербух опубликовал слова поддержки российским спортсменам, отметив, что «правда сильнее наглой лжи». 

    Российская теннисистка Елена Веснина также выступила за участие российских атлетов в корейских Играх. 

    Бузова, Авербух и другие звезды присоединились к флешмобу No Russia, No games

    Представители шоу-бизнеса не остались в стороне. Так, акцию поддержала певица Зара, написав, что необходимо положить конец «этому беспределу».

    «Надо остановить этот беспредел. Я против отстранения «чистых» и честных спортсменов! Я за участие сборной России в Олимпиаде! Я за «чистый» и честный спорт! Спорт вне политики! Нет России — нет Олимпиады!» — написала исполнительница. 

    Новоиспеченная певица Ольга Бузова также присоединилась к движению.

    Бузова, Авербух и другие звезды присоединились к флешмобу No Russia, No games

    «Спортсмены — одни из самых трудолюбивых людей. Все их победы даются тяжелыми тренировками, они жертвуют отдыхом, ужинами с друзьями и близкими ради одной цели! Когда к их труду относятся наплевательски, отстраняют от участия в Олимпийских играх, с этим нельзя мириться…», — написала она.

    Напомним, флешмоб в поддержку сборной России под тегом #noRUSSIAnoGAMES запустил петербургский школьник Роман Старков.

    Автор: Дана Балан
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