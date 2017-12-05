Видеодайджест новостей, утро 5 декабря 2017 года

Владимир Путин заявил о практически полном освобождении Сирии от террористов. ПВО Сирии перехватили три израильских ракеты. МВД Украины хочет ввести уголовную ответственность за оскорбление «евромайдана». Эксперты составили топ-10 лучших сериалов 2017 года.