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Видеодайджест новостей, утро 5 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 5 декабря 2017 года

    Владимир Путин заявил о практически полном освобождении Сирии от террористов. ПВО Сирии перехватили три израильских ракеты. МВД Украины хочет ввести уголовную ответственность за оскорбление «евромайдана». Эксперты составили топ-10 лучших сериалов 2017 года.
    10:37 5 Декабря 2017
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    Путин заявил о практически полном освобождении Сирии от террористов

    Видеодайджест новостей, утро 5 декабря 2017 года

    Президент России Владимир Путин заявил, что почти вся территория Сирии, в том числе места исторического проживания христиан, освобождены от террористов. Об этом российский лидер рассказал на встрече с главами делегаций поместных православных церквей. Президент напомнил, что за время конфликта в Сирии было уничтожено, разграблено или разрушено множество христианских церквей и монастырей. Сейчас, по словам главы государства, самое время вырабатывать стратегию постепенного возрождения христианских святынь. Владимир Путин также отметил, что Россия примет участие в восстановлении исламских и иудейских святынь, пострадавших от рук террористов.
     

    Системы ПВО Сирии перехватили три израильских ракеты возле Дамаска

    Видеодайджест новостей, утро 5 декабря 2017 года

    Израиль предпринял попытку нанести ракетный удар по военным объектам в пригороде Дамаска. По предварительным данным, системами ПВО Сирии были перехвачены три израильских ракеты. По словам очевидцев, в западном пригороде Дамаска — Джамрае, произошли три мощных взрыва. Свидетели рассказали о густом дыме, который поднимался из указанного района.
     

    МВД Украины хочет ввести уголовную ответственность за оскорбление «евромайдана»

    Видеодайджест новостей, утро 5 декабря 2017 года

    МВД Украины предлагает ввести уголовную ответственности за «оскорбление» и порицание «евромайдана». Соответствующую инициативу озвучил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. Шкиряк заявил, что некоторые украинские телеканалы, а также их владельцы занимаются «антигосударственной деятельностью», по всей видимости, имея в виду владельца NewsOne — депутата Верховной рады Евгения Мураева. Напомним, в воскресенье активисты заблокировали здание телеканала NewsOne в Киеве. Они заявили о несогласии со словами Мураева, назвавшего «евромайдан» государственным переворотом.
     

    Эксперты составили рейтинг лучших сериалов 2017 года

    Видеодайджест новостей, утро 5 декабря 2017 года

    Голливудский портал Vulture составил рейтинг лучших сериалов, вышедших в этом году. Топ-10 возглавил самый неоднозначный из них: третий сезон культового «Твин Пикса» Дэвида Линча. Вторую строчку рейтинга занял третий сезон фантастического сериала «Оставленные», в котором рассказывается о мире, где исчезли более ста миллионов человек. «Бронза» у комедийного сериала с драматическим уклоном «Все к лучшему». В десятку лучших также попали драма «Отжиг», мультсериал «Конь БоДжек», «Двойка» с Джеймсом Франко. Эксперты также дали высокие оценки «Молодому папе» с Джудом Лоу, продолжению легендарного мультсериала «Самурай Джек», а также третьему сезону «Чокнутой бывшей» и ситкому «Шоу Кармайкла».

     

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