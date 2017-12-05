Видеодайджест новостей, утро 5 декабря 2017 года

Голливудский портал Vulture составил рейтинг лучших сериалов
, вышедших в этом году. Топ-10 возглавил самый неоднозначный из них: третий сезон культового «Твин Пикса» Дэвида Линча
. Вторую строчку рейтинга занял третий сезон фантастического сериала «Оставленные», в котором рассказывается о мире, где исчезли более ста миллионов человек. «Бронза» у комедийного сериала с драматическим уклоном «Все к лучшему». В десятку лучших также попали драма «Отжиг», мультсериал «Конь БоДжек», «Двойка» с Джеймсом Франко
. Эксперты также дали высокие оценки «Молодому папе» с Джудом Лоу
, продолжению легендарного мультсериала «Самурай Джек», а также третьему сезону «Чокнутой бывшей» и ситкому «Шоу Кармайкла».