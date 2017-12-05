Иноагентам вход воспрещен: журналистам девяти СМИ могут закрыть допуск в Совфед

Москва, 5 декабря. Сенаторы РФ намерены запретить проход на заседания Совета Федерации журналистам девяти СМИ, которых Минюст включил в список иноагентов.

Решение об этом будет принято на заседании верхней палаты российского парламента на заседании 15 декабря, сообщил источник в верхней палате.

Ранее Минюст РФ на своем сайте опубликовал сообщение о включении в список иноагентов девяти СМИ. В реестр, в частности, попали «Радио Свобода» и «Голос Америки».

Собеседник РИА Новости уточнил, что проход в Совет Федерации будет запрещенным именно этим СМИ, «в отношении других СМИ ограничения введены не будут».

