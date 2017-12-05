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Иноагентам вход воспрещен: журналистам девяти СМИ могут закрыть допуск в Совфед
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    Иноагентам вход воспрещен: журналистам девяти СМИ могут закрыть допуск в Совфед

    10:23  5 Декабря 2017
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    Иноагентам вход воспрещен: журналистам девяти СМИ могут закрыть допуск в Совфед

    Москва, 5 декабря. Сенаторы РФ намерены запретить проход на заседания Совета Федерации журналистам девяти СМИ, которых Минюст включил в список иноагентов.

    Решение об этом будет принято на заседании верхней палаты российского парламента на заседании 15 декабря, сообщил источник в верхней палате.

    Ранее Минюст РФ на своем сайте опубликовал сообщение о включении в список иноагентов девяти СМИ. В реестр, в частности, попали «Радио Свобода» и «Голос Америки».

    Собеседник РИА Новости уточнил, что проход в Совет Федерации будет запрещенным именно этим СМИ, «в отношении других СМИ ограничения введены не будут».
     

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сми #совфед #минюст #иноагенты
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