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Новое поколение купе Bentley Continental GT приедет в Россию летом 2018 года
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    Новое поколение купе Bentley Continental GT приедет в Россию летом 2018 года

    10:20  5 Декабря 2017  /обновлено: 10:41  05 Декабря 2017
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    Новое поколение купе Bentley Continental GT приедет в Россию летом 2018 года

    Москва, 5 декабря. Новое поколение купе Bentley Continental GT появится в России летом 2018 года. Об этом на московской презентации автомобиля сообщил глава компании в РФ Марко ван Алтен.

    Bentley Continental GT оборудован по последнему слову техники. В частности, современными системами Bentley Dynamic Ride и системой автоматически подключаемого полного привода.

    6 Фото.
    6 Фотографий

    Мощность шестилитрового двигателя автомобиля составляет 635 лошадиных сил. 12-цилиндровый мотор позволяет снизить потребление бензина на 16%. Bentley Continental GT может набирать скорость до 100 км в час всего за 3,7 секунды.

    Напомним, мировая премьера купе состоялась в конце августа в Лондоне.

    Автор: Алексей Громов
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    #bentley #авторынок #bentley continental gt
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