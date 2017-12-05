Новое поколение купе Bentley Continental GT приедет в Россию летом 2018 года
Москва, 5 декабря. Новое поколение купе Bentley Continental GT появится в России летом 2018 года. Об этом на московской презентации автомобиля сообщил глава компании в РФ Марко ван Алтен.
В Москве показали новый #Bentley Continental GT https://t.co/lgLCf8LThF #авто #новости #автоновости pic.twitter.com/shpaKb9L0J— Журнал Движок (@dvizhokmag) December 4, 2017
Bentley Continental GT оборудован по последнему слову техники. В частности, современными системами Bentley Dynamic Ride и системой автоматически подключаемого полного привода.
Мощность шестилитрового двигателя автомобиля составляет 635 лошадиных сил. 12-цилиндровый мотор позволяет снизить потребление бензина на 16%. Bentley Continental GT может набирать скорость до 100 км в час всего за 3,7 секунды.
Напомним, мировая премьера купе состоялась в конце августа в Лондоне.