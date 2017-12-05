Новое поколение купе Bentley Continental GT приедет в Россию летом 2018 года

Москва, 5 декабря. Новое поколение купе Bentley Continental GT появится в России летом 2018 года. Об этом на московской презентации автомобиля сообщил глава компании в РФ Марко ван Алтен.

Bentley Continental GT оборудован по последнему слову техники. В частности, современными системами Bentley Dynamic Ride и системой автоматически подключаемого полного привода.

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Мощность шестилитрового двигателя автомобиля составляет 635 лошадиных сил. 12-цилиндровый мотор позволяет снизить потребление бензина на 16%. Bentley Continental GT может набирать скорость до 100 км в час всего за 3,7 секунды.

Напомним, мировая премьера купе состоялась в конце августа в Лондоне.