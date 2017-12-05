Адвокат Джигарханяна готовит иск против Элины Мазур

Москва, 5 декабря. По информации Федерального агентства новостей, адвокат Армена Джигарханяна в ближайшее время обратится в суд с исковыми заявлениями в защиту чести и достоинства российского артиста к представителю Виталины Цымбалюк-Романовской — Элине Мазур.

«Никакого официального статуса у нее нет. Она появилась в разгар скандала. К Армену Борисовичу никакого отношения не имеет. Соответственно все ее заявления абсолютно безответственны, лживы, недостоверны. Нами фиксируется каждый факт предоставления публично ей недостоверных сведений. Будут поданы иски в суд в защиту чести и достоинства. Надеемся, будут возбуждаться уголовные дела по клевете. Только так с этим человеком можно работать», — подчеркнул адвокат Евгений Парфенов.

Напомним, адвокат Джигарханяна в конце октября написал заявления в МВД и Следственный комитет по поводу мошеннических действий самой Цымбалюк-Романовской при покупке ей квартир на свое имя и снятия денег со счетов Джигарханяна.

В данный момент в рамках доследственной проверки и в рамках уже возбужденного уголовного дела (по факту установки прослушивающих устройств) проводятся изъятия всех документов.

По словам Парфенова, в ближайшее время будет принято процессуальное решение о возможном еще возбуждении уголовных дел, на данный момент по факту мошенничества.