Москва, 5 декабря. В США заявили, что ликвидация большинства боевиков террористических группировок стала возможна благодаря действиям проамериканской международной коалиции.

Представители Пентагона сочли, что Россия продемонстрировала «несерьезный» подход к военной операции в Сирии и приписали успехи в борьбе с террористами американским ВВС.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, что американцы во многих случаях предпочитают приписывать чужие победы себе. Так, победа над фашистскими захватчиками в Европе в американских учебниках истории является заслугой США. По этому же подобию Вашингтон стремиться выставить себя в хорошем свете на войне в Сирии.

Клинцевич отметил, что порядка 70% населения Штатов считают, что ядерные бомбы на японские города сбросил Советский Союз. И в этом прослеживается типичный американский подход — существует только мнение США и неправильное мнение.

Сенатор считает, что властям Белого дома стоило бы рассказать о том, как вообще появилась террористическая группировка «Исламское государство1» (запрещена в России), кто финансирует это формирование и сколько американских инструкторов погибло в рядах «Халифата».

Франц Клинцевич подчеркнул, что победа над террористами в Сирии была достигнута благодаря России и, прежде всего, ВКС РФ, а также действиям Сирийской арабской армии.

Ранее сообщалось, что США не планируют покидать Сирию после окончательной победы над ИГИЛ,2 находясь на территории страны без разрешения властей Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.