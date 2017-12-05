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Клинцевич ответил США на попытку Вашингтона присвоить достижения ВКС РФ в Сирии
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    Клинцевич ответил США на попытку Вашингтона присвоить достижения ВКС РФ в Сирии

    10:40  5 Декабря 2017  /обновлено: 10:41  05 Декабря 2017
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    Клинцевич ответил США на попытку Вашингтона присвоить достижения ВКС РФ в Сирии

    Москва, 5 декабря. В США заявили, что ликвидация большинства боевиков террористических группировок стала возможна благодаря действиям проамериканской международной коалиции.

    Представители Пентагона сочли, что Россия продемонстрировала «несерьезный» подход к военной операции в Сирии и приписали успехи в борьбе с террористами американским ВВС.

    Первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, что американцы во многих случаях предпочитают приписывать чужие победы себе. Так, победа над фашистскими захватчиками в Европе в американских учебниках истории является заслугой США. По этому же подобию Вашингтон стремиться выставить себя в хорошем свете на войне в Сирии.

    Клинцевич отметил, что порядка 70% населения Штатов считают, что ядерные бомбы на японские города сбросил Советский Союз. И в этом прослеживается типичный американский подход — существует только мнение США и неправильное мнение.

    Сенатор считает, что властям Белого дома стоило бы рассказать о том, как вообще появилась террористическая группировка «Исламское государство1» (запрещена в России), кто финансирует это формирование и сколько американских инструкторов погибло в рядах «Халифата».

    Франц Клинцевич подчеркнул, что победа над террористами в Сирии была достигнута благодаря России и, прежде всего, ВКС РФ, а также действиям Сирийской арабской армии.

    Ранее сообщалось, что США не планируют покидать Сирию после окончательной победы над ИГИЛ,2 находясь на территории страны без разрешения властей Дамаска.

    Клинцевич ответил США на попытку Вашингтона присвоить достижения ВКС РФ в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #вкс рф #франц клинцевич
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