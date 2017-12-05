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Происшествия
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Украина
Испуганный обысками в доме Саакашвили забрался на крышу и угрожает спрыгнуть
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    Испуганный обысками в доме Саакашвили забрался на крышу и угрожает спрыгнуть

    10:19  5 Декабря 2017
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    Испуганный обысками в доме Саакашвили забрался на крышу и угрожает спрыгнуть

    Киев, 5 декабря. Лидер партии «Движения новых сил» Михаил Саакашвили, узнав об обысках в его доме, забрался на крышу и угрожает спрыгнуть, сообщил соратник бывшего президента Грузии Давид Сакварелидзе.

    По словам Сакварелидзе, во вторник, 5 декабря, утром дверь в квартиру Саакашвили стали выламывать. Отмечается, что это пришли правоохранители для проведения обысков в его доме.

    «Сейчас Саакашвили находится на крыше и ведет переговоры с вероятными правоохранителями, — передает украинский телеканал «1+1». — Слышен шум. Политик говорит, что если до него дотронутся, он прыгнет с крыши».

    Испуганный обысками в доме Саакашвили забрался на крышу и угрожает спрыгнуть

    К месту инцидента подъехали спасатели, а также врачи. По информации Сакварелидзе, одного из соратников Саакашвили госпитализировали якобы с переломом руки и ноги.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #обыски #саакашвили #крыша #дом #прыжок
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