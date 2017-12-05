Испуганный обысками в доме Саакашвили забрался на крышу и угрожает спрыгнуть

Киев, 5 декабря. Лидер партии «Движения новых сил» Михаил Саакашвили, узнав об обысках в его доме, забрался на крышу и угрожает спрыгнуть, сообщил соратник бывшего президента Грузии Давид Сакварелидзе.

По словам Сакварелидзе, во вторник, 5 декабря, утром дверь в квартиру Саакашвили стали выламывать. Отмечается, что это пришли правоохранители для проведения обысков в его доме.

«Сейчас Саакашвили находится на крыше и ведет переговоры с вероятными правоохранителями, — передает украинский телеканал «1+1». — Слышен шум. Политик говорит, что если до него дотронутся, он прыгнет с крыши».

К месту инцидента подъехали спасатели, а также врачи. По информации Сакварелидзе, одного из соратников Саакашвили госпитализировали якобы с переломом руки и ноги.