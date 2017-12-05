«Прикрываются свободой слова»: в Раде предложили сажать в тюрьму за отрицание «агрессии» РФ

Киев, 5 декабря. Депутат Рады Антон Геращенко заявил о намерении зарегистрировать законопроект, который предполагает введение уголовной ответственности за отрицание «российской агрессии». С таким предложением он выступил после того, как на канале NewsOne ситуацию в Донбассе назвали гражданской войной, а события 2014 года — государственным переворотом.

Бывший советник главы МВД Антон Геращенко прокомментировал блокирование офиса канала NewsOne украинскими радикалами, отметив, что руководство СМИ «оскорбило участников Революции Достоинства» («евромайдана»).

«Неоднократно Мураев и ему подобные публично отрицают факт российской агрессии, называют ситуацию с Донбассом гражданской войной. С точки зрения закона такие выступления Мураева и ему подобных не наказуемы. Они прикрываются свободой слова и плюрализмом мнений», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Для защиты информационного поля Украины Антон Геращенко предложил ввести уголовную ответственность — до 5 лет лишения свободы за публичное отрицание якобы имеющей место «агрессии» со стороны России.

«Завтра этот законопроект я зарегистрирую в Верховной раде и предлагаю внести его в повестку дня», — добавил депутат.

Ранее депутат Рады Надежда Савченко призвала Киев задуматься, поскольку украинцы недовольны положением дел в стране. Она заявила, что «евромайдан» можно называть и государственным переворотом и «незавершенной революцией». Напомним, что в 2014 году на Украине произошла смена власти путем госпереворота, в Донбассе новую администрацию не признали легитимной. Киев начал силовую операцию в апреле того же года против республик ДНР и ЛНР.

Урегулированием украинского кризиса занимаются на переговорной площадке в Минске и на уровне глав стран «нормандского формата». В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул необходимость реализации минских соглашений, которые были подписаны украинским президентом Петром Порошенко. Попытки Киева признать РФ «агрессором» неприемлемы, резюмировал он.