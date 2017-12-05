Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Следствие проводит проверку после гибели двух рыбаков в Прикамье
Украина
«Прикрываются свободой слова»: в Раде предложили сажать в тюрьму за отрицание «агрессии» РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Прикрываются свободой слова»: в Раде предложили сажать в тюрьму за отрицание «агрессии» РФ

    10:39  5 Декабря 2017
    44

    «Прикрываются свободой слова»: в Раде предложили сажать в тюрьму за отрицание «агрессии» РФ

    Киев, 5 декабря. Депутат Рады Антон Геращенко заявил о намерении зарегистрировать законопроект, который предполагает введение уголовной ответственности за отрицание «российской агрессии». С таким предложением он выступил после того, как на канале NewsOne ситуацию в Донбассе назвали гражданской войной, а события 2014 года — государственным переворотом. 

    Бывший советник главы МВД Антон Геращенко прокомментировал блокирование офиса канала NewsOne украинскими радикалами, отметив, что руководство СМИ «оскорбило участников Революции Достоинства» («евромайдана»).

    «Неоднократно Мураев и ему подобные публично отрицают факт российской агрессии, называют ситуацию с Донбассом гражданской войной. С точки зрения закона такие выступления Мураева и ему подобных не наказуемы. Они прикрываются свободой слова и плюрализмом мнений», — написал депутат на своей странице в Facebook.

    «Прикрываются свободой слова»: в Раде предложили сажать в тюрьму за отрицание «агрессии» РФ

    Для защиты информационного поля Украины Антон Геращенко предложил ввести уголовную ответственность — до 5 лет лишения свободы за публичное отрицание якобы имеющей место «агрессии» со стороны России. 

    «Завтра этот законопроект я зарегистрирую в Верховной раде и предлагаю внести его в повестку дня», — добавил депутат. 

    Ранее депутат Рады Надежда Савченко призвала Киев задуматься, поскольку украинцы недовольны положением дел в стране. Она заявила, что «евромайдан» можно называть и государственным переворотом и «незавершенной революцией». Напомним, что в 2014 году на Украине произошла смена власти путем госпереворота, в Донбассе новую администрацию не признали легитимной. Киев начал силовую операцию в апреле того же года против республик ДНР и ЛНР. 

    «Прикрываются свободой слова»: в Раде предложили сажать в тюрьму за отрицание «агрессии» РФ

    Урегулированием украинского кризиса занимаются на переговорной площадке в Минске и на уровне глав стран «нормандского формата». В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул необходимость реализации минских соглашений, которые были подписаны украинским президентом Петром Порошенко.  Попытки Киева признать РФ «агрессором» неприемлемы, резюмировал он.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #донбасс #украина #рада #геращенко #законопроект
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть