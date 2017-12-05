В Совфеде ответили на идею Киева сажать за отрицание «российской агрессии»

Народный депутат от фракции «Народный фронт», член коллегии МВД Антон Геращенко предлагает ввести уголовную ответственность за отрицание факта «российской агрессии» против Украины. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Геращенко рассказал, что соответствующий законопроект, дополняющий Уголовный кодекс Украины, он подаст в Верховную раду во вторник, 5 декабря. Народный депутат предлагает сажать всех, кто не согласен с официальной точкой зрения: предполагается, что максимальное наказание за отрицание «российской агрессии» будет предусматривать до пяти лет лишения свободы.

По мнению Геращенко, пора «защитить информационное пространство Украины от «мураевщины».

«Неоднократно Мураев и ему подобные публично отрицают факт российской агрессии, называют ситуацию с оккупацией части Донбасса Россией «гражданской войной», в точности выполняя таким образом темники российской пропаганды. С точки зрения закона такие выступления Мураева и ему подобных не наказуемы. Они прикрываются свободой слова и плюрализмом мнений», — отметил Геращенко.

Мнение сенатора

Член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов прокомментировал ФАН инициативу украинского политика.

«Националистические настроения продолжают доминировать в Верховной раде. Это еще раз доказывает, что ни о каком мире в Донбассе политический класс Украины говорить не может. И минские соглашения они в корне разрушают законодательно. Это все идет на руку Вашингтону, который принял решение этим самым усугубить военно-политическое обстановку на юго-востоке Украины. Поэтому сейчас нам необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить диалог. Потому, что без этого ожидать от воинствующей клики на Украине можно всего, что угодно», — пояснил Игорь Морозов.

Напомним, 3 декабря в украинской столице неизвестные активисты заблокировали территорию телеканала NewsOne. Протестующими оказались члены партии «Братство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). По словам участников протеста, они будут блокировать телеканал до тех пор, пока владелец NewsOne Евгений Мураев не попросит прощения за то, что назвал Евромайдан «государственным переворотом».