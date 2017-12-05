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Крым поддержит рекомендации Госдумы по СМИ-иноагентам
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    Крым поддержит рекомендации Госдумы по СМИ-иноагентам

    10:13  5 Декабря 2017
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    Крым поддержит рекомендации Госдумы по СМИ-иноагентам

    Симферополь, 5 декабря. Госсовет Крыма поддержит рекомендацию Госдумы России по введению запретительных мер в отношении допуска представителей СМИ-иноагентов в здание парламента полуострова. Соответствующее заявление сделал вице-спикер парламента Ефим Фикс.

    «Мы должны сначала увидеть этот документ, но, во всяком случае, безусловно, то, что будет в рекомендациях, мы будем выполнять», — заявил Фикс в комментарии агентству РИА Новости.

    Он также отметил, что иностранные СМИ должны объективно рассказывать о происходящем в стране, а не так, как им того хочется. В частности, это касается ситуации на полуострове Крым, подчеркнул парламентарий.

    Ранее стало известно, что в Госдуме будут рекомендовать ввести ограничения в отношении СМИ-иноагентов. Кроме того, депутаты российского парламента рассматривают проект постановления, который запретит американским журналистам посещать нижнюю палату. Этот запрет планируют поддержать и в Совфеде. Такие меры со стороны России стали ответом на лишение RT America аккредитации в конгрессе США, а также присвоению телеканалу статуса СМИ-иноагента.

    Автор: Дима Оленин
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    #сша #крым #сми-иноагенты
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