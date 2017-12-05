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Минюст РФ назвал первые СМИ-иноагенты в России
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    Минюст РФ назвал первые СМИ-иноагенты в России

    9:55  5 Декабря 2017  /обновлено: 10:17  05 Декабря 2017
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    Минюст РФ назвал первые СМИ-иноагенты в России

    Москва, 5 декабря. Минюст России признал иноагентами первые девять СМИ. Как следует из сообщения на официальном сайте ведомства, в реестр, в частности попали «Радио Свобода» и «Голос Америки». 

    Кроме того, в списке оказались семь проектов «Радио Свобода»: «Настоящее время», «Сибирь.Реалии», «Кавказ.Реалии», Татаро-башкирская служба Радио Свобода, «Idel.Реалии», «Фактограф», и «Крым.Реалии», уточняет «ФедералПресс».

    Закон о СМИ-иноагентах президент России Владимир Путин подписал закон в конце ноября.Согласно закону, иностранными агентами признают издания, получающие зарубежное финансирование, а также те, что зарегистрированы в другой стране.

    Что касается закона об иностранных агентах, то он действует в РФ вот уже с 2012 года. Изначально под его действие попадали только некоммерческие организации. НКО обязаны признавать себя иностранными агентами, если они получают деньги из-за рубежа, в случае, если они этого не сделают, их могут ликвидировать через суд.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #минюст
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