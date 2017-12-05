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Путин заявил, что Сирия практически полностью освобождена от террористов
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    Путин заявил, что Сирия практически полностью освобождена от террористов

    10:06  5 Декабря 2017
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    Путин заявил, что Сирия практически полностью освобождена от террористов

    Москва, 5 декабря. В настоящее время практически вся территория Сирии, за исключением небольших анклавов, освобождена от присутствия террористов из запрещенной в России группировки «Исламское государство»,2 заявил президент России Владимир Путин. В ходе встречи с руководителями делегаций поместных православных церквей президент подчеркнул, что ИГ1 больше не угрожает традиционным местам проживания христиан в Сирии.

    «Сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны», — сообщил Путин.

    Путин отметил, что Русская православная церковь в настоящее время уже участвует в гуманитарных миссиях в Сирии, а кроме того, совместная группа РПЦ и римско-католической церкви участвует в составлении списка разрушенных террористами храмов и в дальнейшем может принимать участие в их восстановлении.

    Путин заявил, что Сирия практически полностью освобождена от террористов

    «Многие христианские церкви, монастыри разграблены и разрушены. Сегодня ситуация в этой стране постепенно меняется», — отметил Путин.

    Президент подчеркнул, что РФ будет помогать в восстановлении Сирии всем конфессиям — и мусульманам, которые также сильно пострадали от бандитов, террористов и радикалов, и иудеям — некоторые еврейские организации уже обратились за помощью к России.

    Путин заявил, что Сирия практически полностью освобождена от террористов

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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