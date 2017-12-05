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СК РФ постановил привлечь Исмаилова в качестве обвиняемого в убийстве
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    СК РФ постановил привлечь Исмаилова в качестве обвиняемого в убийстве

    10:00  5 Декабря 2017  /обновлено: 10:04  05 Декабря 2017
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    СК РФ постановил привлечь Исмаилова в качестве обвиняемого в убийстве

    Москва, 5 декабря. СК РФ вынес постановление о привлечении бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в качестве обвиняемого в убийстве.

    Об этом сообщила во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, пишет РИА Новости.

    Исмаилова обвиняют в организации убийств предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. По предварительным данным, Исмаилов разработал план убийства вместе со своими братьями. В качестве исполнителя преступления выступил Мехман Керимов. В мае 2016 года он выстрелил в потерпевших из окна своего автомобиля на Новорижском шоссе. От полученных ранений Савкин и Брылев погибли.

    Исмаиловы забрали Керимова с места преступления, помогли ему спрятать оружие и скрыться. В настоящее время один из братьев Тельмана Исмаилова, Рафик Исмаилов, и Мехман Керимов находятся под стражей. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно вынесено решение к заключению их под стражу.

    В начале ноября Тельман Исмаилов был объявлен в международный розыск. Исмаилов, как писало агентство гражданской журналистики «Ридус», в ответ на это заявил, что у него есть компромат на «действующих начальников» всех российских силовых ведомств. Также стало известно, что он просит политического убежища во Франции.

    Автор: Алексей Громов
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    #убийство #розыск #исмаилов
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