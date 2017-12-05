СК РФ постановил привлечь Исмаилова в качестве обвиняемого в убийстве

Москва, 5 декабря. СК РФ вынес постановление о привлечении бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в качестве обвиняемого в убийстве.

Об этом сообщила во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, пишет РИА Новости.

Исмаилова обвиняют в организации убийств предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. По предварительным данным, Исмаилов разработал план убийства вместе со своими братьями. В качестве исполнителя преступления выступил Мехман Керимов. В мае 2016 года он выстрелил в потерпевших из окна своего автомобиля на Новорижском шоссе. От полученных ранений Савкин и Брылев погибли.

Исмаиловы забрали Керимова с места преступления, помогли ему спрятать оружие и скрыться. В настоящее время один из братьев Тельмана Исмаилова, Рафик Исмаилов, и Мехман Керимов находятся под стражей. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно вынесено решение к заключению их под стражу.

В начале ноября Тельман Исмаилов был объявлен в международный розыск. Исмаилов, как писало агентство гражданской журналистики «Ридус», в ответ на это заявил, что у него есть компромат на «действующих начальников» всех российских силовых ведомств. Также стало известно, что он просит политического убежища во Франции.