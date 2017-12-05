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Это наша удача и гордость: строители рассказали о работах на Крымском мосту
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    Это наша удача и гордость: строители рассказали о работах на Крымском мосту

    12:12  5 Декабря 2017
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    Мост между Крымом и материковой Россией сомкнется в конце декабря — репортаж со «стройки века»

    К Новому году строители Крымского моста сделают России обещанный подарок – полностью соединят все арочные пролеты автомобильного моста. Нить между материком и Крымом сомкнется, а дальше останется нарастить слои конструкций и дорожное покрытие, чтобы еще через год любой житель и гость страны мог пересечь Керченский пролив на личном автомобиле. Готовы все 288 опор автодорожной части моста, 85 из которых уходят под воду.

    Осталось всего два несоединенных пролета – со стороны Тамани и со стороны Керчи. Менее 120 метров из 19 километров. Мы не просто близки к исполнению своей амбициозной мечты соединить Крым с большой землей: она сбывается на наших глазах, ее ежедневно приближает труд многих тысяч золотых рук и умов русских инженеров и рабочих. На грандиозной стройке страны побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

    Мастерство синхронного строительства

    Мост между Крымом и материковой Россией сомкнется в конце декабря — репортаж со «стройки века»

    Семь тысяч человек в течение суток сменяют друг друга при строительстве одновременно восьми участков Крымского моста. Его строит вся Россия – Сибирь, Северо-Запад, Центральная часть, более 20 подрядных организаций и приглашенные ими рабочие, лучшие в своем деле инженеры и технические специалисты мостостроения. Мы никогда не строили такой сложный объект в столь сжатые сроки – железная и автомобильная дорога, 19 километров через морской пролив за четыре года с претензией на высокое качество и срок эксплуатации в сто лет. Мы взяли под свой флаг Крым и вместе с ним — ответственность за судьбы крымчан. Новый российский паспорт за 60 дней, энергомост за несколько месяцев, транспортное соединение между двумя берегами — за считанные годы. Это вызов России самой себе, с которым она достойно справляется.

    2017 год — это пик строительства Крымского моста. Максимальное количество рабочих на площадках, огромный объем работ, сложнейшие строительные операции. В августе и октябре мостовики и гидростроители сделали самое главное и сложное – опустили на воду, подвели к опорам на фарватере и установили железнодорожные и автомобильные арки. Если бы в строительстве были премии, это операция получила бы главную премию года, шутят на стройке. Как здесь говорят, не было «плана Б», а только единственно возможный «план А», только один способ закрепить ажурные арки на могучих опорах. Оказалось, мы мастера не только в синхронном плавании, но и в синхронном строительстве.

    «На этой стройке собраны уникальные ресурсы, – говорит заместитель начальника Упрдор «Тамань» Росавтодора Кайрат Турсунбеков. – Талантливые опытные инженеры, проектировщики, каждый из которых принес свои решения. Сформирована команда, налажена система управления – и организации подрядчиков, и структура заказчика. Мы каждый день делимся знаниями и чему-то учимся, и каждый здесь подпитывает себя той мыслью, что вся страна ждет этого моста».

    С особенной гордостью строители рассказывают, как здесь удалось преодолеть старинную русскую традицию делать все впопыхах в последний момент. Керченский мост строится не только без задержек по срокам, но с временным заделом – часто ли вы слышали такое о российских стройках?

    Мост между Крымом и материковой Россией сомкнется в конце декабря — репортаж со «стройки века»

    Основные силы сейчас брошены на завершение автомобильного моста, который должен открыться в декабре 2018 года. Строго по графику установили все автомобильные опоры и начали укладывать асфальтобетон.

    «Мы хорошо поработали в летне-осенний период, поэтому сейчас устройство мостового полотна идет в спокойном режиме с учетом погодных условий, — рассказывает Турсунбеков. — Есть погода, кладем асфальт. Нет — не торопимся, занимаемся другими работами. Например, сегодня есть возможность заняться гидрозащитой».

    Дорожное полотно толщиной 11 см должно сделать Крымский мост одной из лучших современных трасс России. Нижний слой готов уже на 40%, верхний — на 25%. В эти дни асфальтобетон кладется на трех участках со стороны Тамани, а со стороны Керчи пока что готовятся слои основания.

    «Вопросов по качеству быть не должно, — уверенно говорит строитель. — Помимо того, что используются все передовые технологии, собраны лучшие технические решения, так еще и строительством занимаются профессионалы. Первый ремонт, по новым нормативам, понадобится трассе лет через 15».

    В этом году мостовики планируют уложить асфальтобетон на всех сухопутных участках переправы. На морских отрезках моста завершаются работы по соединению пролетов, раз в две недели пролет надвигается на новую опору; так протягивается металлическая нитка от Керчи к Крыму и одновременно от Крыма к Керчи. В середине декабря сомкнется заключительный пролет от Тамани к фарватерному участку, а еще через десять дней такой же пролет закроется со стороны Керчи. После этого строители смогут пешком пройти с материка на крымский берег.

    Мост между Крымом и материковой Россией сомкнется в конце декабря — репортаж со «стройки века»

    «Надвижка морских участков очень интересна, — говорит Леонид Рыженькин, заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам подрядчика строительства ООО «Стройгазмонтаж». — У нас 51 такой участок. Металлоконструкции собираются на берегу, окрашиваются, а потом с помощью домкрата такой пролет весом 20-150 тысяч тонн толкается на нужное расстояние на готовую опору. Это кропотливая работа, она потребовала от нас больших усилий».

    Крымский мост — уже не проект на бумаге. Он видим с двух берегов, на него уже можно ступить и проехать по его части. Перед подъемом с рабочего моста каждому автомобилю тщательно моют колеса — строители держат в порядке свой почти готовый участок. После укладки асфальтобетона еще год строители потратят на обустройство проезжей части: на мосту построят 70 км барьерного заграждения, проложат десятки километров кабеля, установят мачты освещения и систему оповещения о ситуации на дороге и нанесут разметку. Со стороны Тамани строится здание базы эксплуатации, откуда будет обслуживаться автомобильная часть моста, а на обоих берегах также в синхронном режиме готовят развязки к переправе.

    Порывистый ветер над Керченским проливом затрудняет работу высоких кранов, но автомобилистам помешать не должен, считают специалисты. Из возможных сложностей при пересечении моста — разве что редкие туманы и сильный ветер. В Петербурге на новом участке ЗСД каждый месяц штрафуют водителей, которые не могут удержаться — останавливаются на скоростной трассе, чтобы сфотографировать творение русских инженеров. Над проектом Крымского моста потрудились и петербуржцы, а город, где через реки перекинуты более 800 мостов, плохого не предложит. Даже в «несобранном» виде Крымский мост уже ошеломляет. Автомобильное полотно плавно изгибается по дороге от Тамани к Керчи, из тумана возникают изящные изгибы легких арок. Чтобы увидеть роскошные формы моста в рассветном и закатном свете, из Керчи строители рекомендуют ехать утром, а из Тамани – вечером.

    «Главное, чтобы пейзажем любовались только пассажиры, а водитель следил бы за дорогой», — смеются мостовики.

    Пока готовится к сдаче автомобильная часть моста, о железнодорожной тоже не забывают — ее должны ввести в эксплуатацию годом позже, в конце 2019-го. На сухопутной части готовы все опоры моста, с лета строители активно начали устанавливать морские опоры.

    «Здесь работы тоже идут с опережением, — говорит Леонид Рыженькин. — План-задание этого года мы выполнили уже в октябре».

    Спрашиваем у рабочих, как отдыхают. Говорят, у них недавно в стройгородке выступал Газманов. Руководителей вопрос об отдыхе ставит в тупик.

    «Эмммм… Что кроме работы? В будни так вообще ничего, кроме работы, — признается Кайрат Турсунбеков. — В строительных городках быт организован, есть спортивные площадки, музеи, концерты, скучать не приходится. Но честно говоря, времени не остается на эти мероприятия. Задача у нас большая, сложная, но временных ресурсов мало. Пока что у нас все получается так, что нам никому не стыдно за то, как мы строим. Это наша удача и гордость».

    Мост между Крымом и материковой Россией сомкнется в конце декабря — репортаж со «стройки века»

    На металлических перекрытиях рабочие из разных городов оставляют свои автографы. Кто-то написал название своего родного города, кто-то нарисовал свою схему Крымского моста, кто-то написал отчаянное «хочу домой». Но кто-то другой приписал ниже: «Обязательно поедешь. Позже. Не сейчас».

    «Нам всего хватит достроить мост — и энергии, и сил, и здоровья, — говорит Леонид Рыженькин. — На украинские истерики и требования «немедленно прекратить строить мост» здесь уже никто не обращает внимания. Над абсурдными заявлениями, будто мост картонный или дорисован в графическом редакторе, здесь уже даже не смеются. У них обида на нас, ну что поделаешь, – рассуждает Леонид. – Собака лает, караван идет. Мы делаем свое дело. Весь мир выиграет от этого моста, и Крым будет только развиваться и становиться краше».

    Мост между Крымом и материковой Россией сомкнется в конце декабря — репортаж со «стройки века»

    Прошлой зимой строителей не особенно задержал даже лед во время холодов. В этом году обещают мягкую зиму и раннюю весну. Это значит, что нашу русскую тройку не просто не остановить ← ее ход не сдержать никому. Россия строит мост, и очень скоро его достроит. Готовьте автомобили к путешествию в Крым.

    Автор: Евгения Авраменко
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    #россия #крым #крымский мост
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