Siemens заявил в суде, что контракт о поставке турбин исключал нарушение санкций

Москва, 5 декабря. В ходе заключения контракта на поставку газовых турбин в Крым в контракт был внесен специальный пункт, исключающий нарушение санкций Евросоюза в отношении России, заявил представитель немецкого концерна Siemens в ходе слушаний по встречным искам Siemens и Ростеха в Арбитражном суде Москвы. Это было сделано специально для того, чтобы не допустить нарушения санкций.

«Усилия были направлены на то, чтобы не допустить нарушения концерном Siemens санкций ЕС и освободить от возможной ответственности», — заявил представитель концерна.

«Санкционные» пункты в контракте на поставку газовых турбин в Крым предусматривали, что компания «Сименс технологии газовых турбин» может не продолжать выполнение контракта, в случае, если бы стало ясно, что могут быть нарушены положений санкций ЕС. Заказчик турбин при этом обязан был не устанавливать турбины в Крыму — местом их установки был указан Таманский полуостров.

Таким образом, по версии Siemens, «Технопромэкспорт» пошел на прямой обман немцев в ходе заключения контракта, или же произошло недопонимание — однако контракт не предусматривал размещения газовых турбин в нуждающемся в поставках электроэнергии Крыму, сообщает РИА Новости.