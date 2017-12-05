Донбасс: ВСУ более 40 раз за сутки нарушили перемирие в ДНР

Донецк, 5 декабря. Украинские военные более 40 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

Как рассказали в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики, обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы 14 населенных пунктов республики. Огонь по территории ДНР велся из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что эскалация конфликта, наблюдаемая в Донбассе сейчас, приведет к «очередным большим жертвам украинского народа как с той, так и с другой стороны».