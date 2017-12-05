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Донбасс: ВСУ более 40 раз за сутки нарушили перемирие в ДНР
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    Донбасс: ВСУ более 40 раз за сутки нарушили перемирие в ДНР

    9:31  5 Декабря 2017
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    Донбасс: ВСУ более 40 раз за сутки нарушили перемирие в ДНР

    Донецк, 5 декабря. Украинские военные более 40 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

    Как рассказали в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики, обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы 14 населенных пунктов республики. Огонь по территории ДНР велся из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

    Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что эскалация конфликта, наблюдаемая в Донбассе сейчас, приведет к «очередным большим жертвам украинского народа как с той, так и с другой стороны». 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина #обстрелы
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