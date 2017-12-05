Первая криптоплощадка появится в Крыму в ближайшем будущем

Севастополь, 5 декабря. Первая крымская криптоплощадка появится в Севастополе в ближайшем будущем, заявил гендиректор компании «Констант Солюшенс Плюс» Артем Кушнерик.

«Констант Солюшенс Плюс» и Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) намерены создать первую криптоплощадку в Крыму.

«Проект планируется реализовать в кратчайшие сроки за счет привлечения внешних инвестиций и в строгом соответствии с действующим законодательством РФ», — рассказали авторы проекта.

По их словам, Крым идеально подходит для реализации этой задумки по цифровизации экономики России, так как будет обеспечена международная легитимация всего региона за счет «участия в проекте структур ЕАЭС, БРИКС, а также любых частных инвесторов, держателей криптовалют, в обход международных санкций», передает РИА Новости.