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Первая криптоплощадка появится в Крыму в ближайшем будущем
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    Первая криптоплощадка появится в Крыму в ближайшем будущем

    9:40  5 Декабря 2017
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    Первая криптоплощадка появится в Крыму в ближайшем будущем

    Севастополь, 5 декабря. Первая крымская криптоплощадка появится в Севастополе в ближайшем будущем, заявил гендиректор компании «Констант Солюшенс Плюс» Артем Кушнерик.

    «Констант Солюшенс Плюс» и Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) намерены создать первую криптоплощадку в Крыму.

    «Проект планируется реализовать в кратчайшие сроки за счет привлечения внешних инвестиций и в строгом соответствии с действующим законодательством РФ», — рассказали авторы проекта.

    Первая криптоплощадка появится в Крыму в ближайшем будущем

    По их словам, Крым идеально подходит для реализации этой задумки по цифровизации экономики России, так как будет обеспечена международная легитимация всего региона за счет «участия в проекте структур ЕАЭС, БРИКС, а также любых частных инвесторов, держателей криптовалют, в обход международных санкций», передает РИА Новости.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #крым #криптовалюта #криптоплощадка
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