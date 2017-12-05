Получившему повестку 7-летнему ребенку не нужно будет идти в военкомат

Владивосток, 5 декабря. Семилетнему ребенку, вызванному для постановки на воинский учет в военкомат Уссурийска, разрешили не являться по повестке. Об этом сообщили в отделении подготовки призыва городского военного комиссариата.

Как сообщили в ведомстве, повестку мальчику прислали по ошибке: в детской больнице перепутали цифры, указав неверно год рождения ребенка – 2001 вместо 2010.

«Ребенку не нужно посещать военкомат, и за неявку ничего не будет», — приводит слова представителей учреждения РИА Новости.

Отмечается, что подобные ошибки случаются в работе госслужб нередко, и однажды повестку в военкомат получила девочка.

Напомним, ранее сообщалось, что трое семилетних детей в Приморье получили повестки в военкомат. Дедушка одного из них предал произошедшее огласке и собирался идти в учреждение в назначенный день вместе с внуком.