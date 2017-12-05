СК выясняет обстоятельства гибели трехлетнего ребенка при пожаре в Кузбассе

Кемерово, 5 декабря. Проводится проверка по факту обнаружения тела трехлетнего ребенка в частном доме в Кузбассе после пожара.

Как рассказали «Газете Кемерова» в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области, инцидент произошел в субботу в одном из частных домов города Белово. Женщина находилась в доме с ребенком. На несколько минут она вышла на улицу, заходя обратно, она услышала хлопок, затем в доме погас свет, а комнату заполнил едкий дым. Начался пожар, отрезавший путь внутрь. Женщина разбивала в стеклах окна, чтобы спасти ребенка, однако ребенок погиб.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Предварительная версия пожара - неисправность электроприбора.

Семья считается благополучной, на учетах в профилактических органах не состояла.

Ранее сообщалось, что в пожаре под Екатеринбургом сгорели трое детей и их отец.