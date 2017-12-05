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Происшествия
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СК выясняет обстоятельства гибели трехлетнего ребенка при пожаре в Кузбассе
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    СК выясняет обстоятельства гибели трехлетнего ребенка при пожаре в Кузбассе

    9:21  5 Декабря 2017
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    СК выясняет обстоятельства гибели трехлетнего ребенка при пожаре в Кузбассе

    Кемерово, 5 декабря. Проводится проверка по факту обнаружения тела трехлетнего ребенка в частном доме в Кузбассе после пожара.

    Как рассказали «Газете Кемерова» в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области, инцидент произошел в субботу в одном из частных домов города Белово. Женщина находилась в доме с ребенком. На несколько минут она вышла на улицу, заходя обратно, она услышала хлопок, затем в доме погас свет, а комнату заполнил едкий дым. Начался пожар, отрезавший путь внутрь. Женщина разбивала в стеклах окна, чтобы спасти ребенка, однако ребенок погиб.

    В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Предварительная версия пожара - неисправность электроприбора.

    Семья считается благополучной, на учетах в профилактических органах не состояла.

    Ранее сообщалось, что в пожаре под Екатеринбургом сгорели трое детей и их отец.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #дети #пожар #кемерово
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