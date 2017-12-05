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Швыдкой рассказал, как привлечь киноиндустрию в Крым и Калининград
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    Швыдкой рассказал, как привлечь киноиндустрию в Крым и Калининград

    9:19  5 Декабря 2017
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    Швыдкой рассказал, как привлечь киноиндустрию в Крым и Калининград

    Москва, 5 декабря. Творческие проекты с большей вероятностью привлекут иностранных кинорежиссеров в Крым и Калининград, чем предоставление финансовых возвратов (рибейтов), считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    По его словам, интересные проекты гораздо важнее для представителей киноиндустрии, чем финансовая сторона вопроса. Кроме того, Швыдкой отметил, что, по его мнению, для «настоящего мастера» не имеют значения и политические аспекты.

    «Если он (проект — прим. ФАН) интересен, то не думаю, что вопросы политические будут играть какую-то серьезную роль», — приводит слова Швыдкоя РИА Новости.

    Введение системы финансовых возвратов для кинопроизводителей, снимающих картины в регионах, предложил Фонд кино. Рибейт – форма субсидий, 20% которых предоставляется региональным бюджетом. Такие субсидии позволяют вернуть часть средств, вложенных в съемки фильма. Для участия в программе финансовых возвратов кинопроизводитель должен отправить заявку и пройти конкурсный отбор. Обязательное условие – съемки картины должны происходить на территории региона, участвующего в программе.

    Ранее, глава Фонда кино Антон Малышев рассказал газете «Известия» о перспективах рибейтов, отметив, что в комиссию уже поступило пять заявок на получение финансовых возвратов от проектов, снимавшихся в Калининградской области в 2017 году.

    Автор: Алексей Громов
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    #кино #калининград #крым #швыдкой #фонд кино #рибейт
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