Эксперт оценил инициативу Киева прекратить транспортное сообщение с РФ

Железнодорожное и автобусное сообщение Украины с Россией должно быть прекращено, считает украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Напомним, с октября 2015 года на территории Украине введен запрет на полеты российских авиакомпаний и транзит военных грузов и грузов двойного назначения. В ответ Москва в качестве зеркальной меры ввела запрет на полеты украинских авиакомпаний в города РФ.

«Я исхожу из того, что нам незачем ездить в РФ… На данный момент есть поезда, которые ездят в Москву, и я надеюсь, что «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») пересмотрит свою политику», — сказал Омелян РИА Новости, добавив, что после прекращения авиасообщения между странами «небо на голову не упало».

Убыль трудового населения

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в комментарии ФАН отметил, что заявление Владимира Омеляна — это не заявление против Российской Федерации: это заявление против украинского народа.

«Остановка транспортного сообщения с нашей страной в полном объеме поставит в затруднительное положение миллионы украинцев. Согласно недавно опубликованным данным, на территории нашей страны работает самое большое число украинцев в мире — 4,4 миллиона человек. Учитывая сокращающееся украинское население, это до 1/4-1/5 трудоспособного населения страны в целом. И что им останется делать? Увольняться с рабочих мест и уезжать туда, где им не найдется места и придется работать за копейки? Или вообще не удастся найти работы и останется лишь пить да слушать выступления таких вот политиков?» — рассказал Антон Бредихин.

По данным украинского экс-премьер-министра Николая Азарова, за три года, прошедших после Евромайдана, на Украине произошла естественная убыль 2 миллионов пенсионеров. Это, отметил эксперт, к вопросу о социальной политике в стране и размере пенсий.