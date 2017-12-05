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Украина
Эксперт оценил инициативу Киева прекратить транспортное сообщение с РФ
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    Эксперт оценил инициативу Киева прекратить транспортное сообщение с РФ

    9:58  5 Декабря 2017
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    Против Украины: эксперт о возможном прекращении транспортного сообщения с РФ

    Железнодорожное и автобусное сообщение Украины с Россией должно быть прекращено, считает украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Напомним, с октября 2015 года на территории Украине введен запрет на полеты российских авиакомпаний и транзит военных грузов и грузов двойного назначения. В ответ Москва в качестве зеркальной меры ввела запрет на полеты украинских авиакомпаний в города РФ.

    «Я исхожу из того, что нам незачем ездить в РФ… На данный момент есть поезда, которые ездят в Москву, и я надеюсь, что «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») пересмотрит свою политику», — сказал Омелян РИА Новости, добавив, что после прекращения авиасообщения между странами «небо на голову не упало».

    Убыль трудового населения

    Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в комментарии ФАН отметил, что заявление Владимира Омеляна — это не заявление против Российской Федерации: это заявление против украинского народа.

    «Остановка транспортного сообщения с нашей страной в полном объеме поставит в затруднительное положение миллионы украинцев. Согласно недавно опубликованным данным, на территории нашей страны работает самое большое число украинцев в мире — 4,4 миллиона человек. Учитывая сокращающееся украинское население, это до 1/4-1/5 трудоспособного населения страны в целом. И что им останется делать? Увольняться с рабочих мест и уезжать туда, где им не найдется места и придется работать за копейки? Или вообще не удастся найти работы и останется лишь пить да слушать выступления таких вот политиков?» — рассказал Антон Бредихин.

    Против Украины: эксперт о возможном прекращении транспортного сообщения с РФ

    По данным украинского экс-премьер-министра Николая Азарова, за три года, прошедших после Евромайдана, на Украине произошла естественная убыль 2 миллионов пенсионеров. Это, отметил эксперт, к вопросу о социальной политике в стране и размере пенсий.

    «Так теперь украинские власти ставят задачу уменьшить число трудового населения? Не думаю, что украинцы на это согласятся. Скорее всего, действительно приступят к воссоединению семей. Но не на Украине, а в России. В случае введения такого закона транспортное сообщение (как минимум автобусное) все равно сохранится: люди будут ехать на рейсе до ближайшего приграничного города, а перейдя границу уже на российском рейсе. Немногим это понравится, а многие посчитают для себя это билетом в одну сторону», — резюмировал Антон Бредихин.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #украина
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