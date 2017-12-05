Новые Су и модернизированные МиГи: СМИ узнали о закупках для ударных отрядов ВВС РФ

Москва, 5 декабря. Стало известно, какими будут крылья ВВС России через десять. По данным газеты «Известия», основу закупочной программы для фронтовой авиации составят самолеты марки «Су». Предполагается, что строевые полки ВВС будут иметь не менее 700 истребителей, почти 450 из них — это истребители ОКБ Сухого.

В первую очередь, продолжатся закупки иркутского Су-30СМ. Кроме того, к имеющимся 98-ми Су-35С будет закуплено не меньше количество истребителей этого типа.

Есть данные и о предполагаемых закупках истребителя пятого поколения Су-57. Источник газеты не исключил, что к завершению новой госпрограммы вооружений в составе ВВС будет около 60 таких Су, а первые 12 из них поставят до конца 2021 года и они пройдут обкатку в войсках до начала серийных закупок.

Может быть увеличено и число закупок истребителей типа Су-30 и Су-35. Закупят для ВВС и порядка 70-80 модернизированных истребителей МиГ-35.

Издание подчеркивает, что штурмовые полки фронтовой авиации укомплектуют только машинами «Сухого». Единственным представителем советского авиапрома здесь останется штурмовик Су-25. Скорее всего, Так, ударные части будут иметь в своем распоряжении около 120–140 модернизированных самолетов этого типа.

А вот бомбардировщик Су-24М заменят прекрасно показавшим себя в Сирии Су-34. Уточняется, что по действующим контрактам ВВС России уже получили около 110 таких бомбардировщиков, но общая потребность в них приближается к 200 единицам. Новый контракт на поставку самолетов этого типа может быть заключен в 2018–2019 годах. Не исключены и закупки Су-34 для морской авиации ВМФ РФ.

Таким образом, в составе фронтовой авиации Вооруженные Силы России будет состоять порядка одной тысячи машин.

Известно, что в минувшем году ВВС РФ получили 69 боевых самолетов нового производства: 12 МиГ-29СМТ, два Су-30М2, 17 Су-30СМ, 16 Су-34, 12 Су-35С и десять Як-130.

Что касается небоевых самолетов, то ВВС получили шесть транспортных и пассажирских машин новой постройки: один Ил-76МД-90А, один Ан-140-100, три Ан-148-100Е, а также один модернизированный Ил-96-400ВПУ.

Кроме того, было поставлено свыше 60 новых вертолетов, среди них Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35, Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-26, Ансат-У, а также 105 беспилотных авиационных комплексов, и 260 беспилотников.