Клинцевич ответил США на попытку Пентагона присвоить успех ВКС РФ в Сирии

В Пентагоне отказались реагировать на сообщение российского оборонного ведомства о том, что большая часть террористов ИГ1 (запрещено в РФ) в Сирии уничтожена. Вместо этого в США сделали голословное заявление о том, что ликвидация большей части боевиков стала возможна благодаря усилиям коалиции во главе с Америкой, а не правительственных войск Сирии при поддержке ВКС РФ. Кроме того, в Пентагоне считают подход российской стороны к операции в Сирии «несерьезным».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что США пишут в своих учебниках истории о том, что победу над фашистскими захватчиками в Европе одержали американцы. Аналогичным образом Пентагон пытается присвоить себе успех ВКС РФ в Сирии.

«Также в их учебниках написано, и 70% населения так считает, что ядерную бомбу на Хиросиму и Нагасаки сбросил Советский Союз. Все, что связано с Сирией — это естественный подход, такова парадигма: существует лишь два мнения — мнение Соединенных Штатов и мнение неправильное», — обратил внимание Клинцевич.

Сенатор отметил, что Соединенным Штатам стоило бы рассказать правду о том, как возникло ИГ и кто его содержит.

«Вместо того, чтобы рассказать, как же возникло «Исламское государство»,3 кто его содержит, какое количество американских инструкторов погибло в рядах ИГИЛ,2 командуя бандформированиями, они решили поступить по-русски: когда пьянку предотвратить нельзя, ее нужно возглавить. Вот и весь сказ», — заявил парламентарий.

Франц Клинцевич также напомнил, что угроза в виде террористов была практически полностью уничтожена благодаря сирийской армии и ВКС РФ.

«Самое главное, что мы с вами разъясним и скажем им, чья это заслуга. Я имею в виду вооруженные силы Сирии, которые при поддержке ВКС РФ осуществили операцию по освобождению Сирийской Арабской Республики от международного террора», — подытожил сенатор.

Напомним, ранее США заявили о том, что после победы над ИГ в Сирии они не планируют покидать территорию государства. Стоит отметить, что вооруженные силы США размещены на территории САР без приглашения легитимно избранного главы Сирии Башара Асада, а также без разрешения ООН.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров ранее в интервью ФАН высказывал мнение, что Белый дом не оставит попыток свергнуть официальное сирийское правительство. Он высказал мнение, что США могут попытаться обострить конфликт между Асадом и оппозицией, кроме того, они могут попытаться организовать госпереворот.

Известный востоковед, основатель и президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский также придерживается мнения, что Саудовская Аравия до сих пор не сняла заказ на свержение Башара Асада, а потому американцы будут всячески этому способствовать.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)