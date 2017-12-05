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Энергоблоки построенной Росатомом АЭС «Куданкулам» вышли на проектную мощность
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    Энергоблоки построенной Росатомом АЭС «Куданкулам» вышли на проектную мощность

    10:36  5 Декабря 2017
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    Энергоблоки построенной Росатомом АЭС «Куданкулам» вышли на проектную мощность

    Ченнаи, 5 декабря. Второй энергоблок мощнейшей в Индии атомной электростанции «Куданкулам» вышел на проектную мощность в 1000 МВт, сообщили в Индийской корпорации по атомной энергии. В настоящее время АЭС в южном индийском штате Тамил-Наду вырабатывает 1834 МВт чистой электрической мощности, а в дальнейшем ее мощность планируется существенно увеличить.

    «Блок №1 АЭС «Куданкулам» вырабатывает 1000 МВт. Блок №2 достиг выработки 1000 МВт сегодня в 03.30», — сообщил источник РИА Новости.

    Энергоблоки построенной Росатомом АЭС «Куданкулам» вышли на проектную мощность

    Атомная электростанция «Куданкулам» строилась и продолжает строиться при активном участии российских госкорпораций — ее строительство ведет «Атомстройэкспорт», генеральным проектировщиком является «Атомэнергопроект», а научным руководителем — «Курчатовский институт». В настоящее время ведется сооружение третьего энергоблока АЭС, вскоре будет заложен первый камень в основание четвертого энергоблока, а в дальнейшем Россия планирует предоставить Индии госкредит на строительство пятого и шестого энергоблоков АЭС «Куданкулам».

    Ранее агентство Ura.ru сообщало о том, что созданный Росатомом шестой энергоблок Нововоронежской АЭС был вошел в число трех лучших атомных установок в мире. В энергоблоке работает новейший российский атомный реактор ВВЭР-1200.

    Автор: Валентин Меликов
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