Энергоблоки построенной Росатомом АЭС «Куданкулам» вышли на проектную мощность

Ченнаи, 5 декабря. Второй энергоблок мощнейшей в Индии атомной электростанции «Куданкулам» вышел на проектную мощность в 1000 МВт, сообщили в Индийской корпорации по атомной энергии. В настоящее время АЭС в южном индийском штате Тамил-Наду вырабатывает 1834 МВт чистой электрической мощности, а в дальнейшем ее мощность планируется существенно увеличить.

«Блок №1 АЭС «Куданкулам» вырабатывает 1000 МВт. Блок №2 достиг выработки 1000 МВт сегодня в 03.30», — сообщил источник РИА Новости.

Атомная электростанция «Куданкулам» строилась и продолжает строиться при активном участии российских госкорпораций — ее строительство ведет «Атомстройэкспорт», генеральным проектировщиком является «Атомэнергопроект», а научным руководителем — «Курчатовский институт». В настоящее время ведется сооружение третьего энергоблока АЭС, вскоре будет заложен первый камень в основание четвертого энергоблока, а в дальнейшем Россия планирует предоставить Индии госкредит на строительство пятого и шестого энергоблоков АЭС «Куданкулам».

Ранее агентство Ura.ru сообщало о том, что созданный Росатомом шестой энергоблок Нововоронежской АЭС был вошел в число трех лучших атомных установок в мире. В энергоблоке работает новейший российский атомный реактор ВВЭР-1200.