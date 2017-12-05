США убивают миллионы людей, но враг — РФ: в Швеции рассказали, в чем «виновата» Москва

Стокгольм, 5 декабря. Вашингтон за последние годы развязал множество войн с миллионами жертв, но ключевым врагом Запад продолжает считать Российскую Федерацию. Об этом пишет шведское издание Vestmanlands Läns Tidning.

Швеция, как и многие другие западные государства, де-факто стала «прислуживать» США. Стокгольм «безапелляционно принимает навязываемые Вашингтоном наращивание вооружений, покупку американских систем Patriot и постоянные войны с миллионами жертв», пишет газета.

Кроме того, американцы продают оружие своим союзникам, которые применяют его против беззащитных стран, в том числе речь идет о Йемене, атакованном Саудовской Аравией (Эр-Рияд приобрел американское оружие на 57 млрд долларов лишь за последние полгода — Прим.ред.).

«Это ли не разновидность терроризма?» — задает риторический вопрос автор.

По словам автора материала Патрика Валлмарка, «циничность США зашкаливает». Антииранские санкции, введенные США, привели к гибели в этой стране полумиллиона детей, продолжает журналист.

Однако «главным врагом Запад все равно считает Россию», которая якобы «угрожает безопасности всего мира».

«Россия виновата в избрании Дональда Трампа и референдуме в Крыму, на ее счету также Brexit и вмешательства во внутренние дела других стран», — иронизирует автор.

Градус русофобии в мире зашкаливает, однако единственное, в чем «виновата» Москва — «это ее собственное, отличное от западного, мнение о США и их «марионетках».

Журналист VLT рассчитывает, что Швеция и другие западные государства наконец осознают необходимость диалога и экономического сотрудничества с Россией.