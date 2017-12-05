«Давно пора»: в России поддержали идею украинского министра о закрытии транспортного сообщения

Москва, 5 декабря. В Сети иронизируют над предложением министра Украины о прекращении транспортного сообщения с Россией.

Пользователи шутят на эту тему.

«Когда запустили железнодорожную ветку вокруг Украины и от неё уже ничего не зависит», — пишет пользователь Иван Абордажев.

Когда запустили железнодорожную ветку вокруг Украины и от неё уже ничего не зависит. — Иван Абордажев (@66Karabas) December 5, 2017

«Бедолаги, уже и не знают, что выдумать, лишь бы заметили. Эээххх, ковшички, кастрюльки и шапки из фольги. И вас вылечат, и вас, всех вылечат)))», — оставил комментарий пользователь с ником Ежык.

Бедолаги уже и не знают чтотввдумать, лишь бы заметили. Эээххх ковшички кастрюльки и шапки из фольги . И вас вылечат и вас, всех вылечат ))) — Ежык (@KrainiiSever) December 5, 2017

Другие комментаторы рассуждают о правах человека.

«И чем же, интересно, такой подход отличается от тоталитаризма с его железным занавесом?», — написал Aleksey Shvidkiy‏.

И чем же, интересно, такой подход отличается от тоталитаризма с его железным занавесом? https://t.co/FcvaChTJr1 — AlekseyShvidkiy (@AlekseyShvidkiy) December 5, 2017

«Венец демократии по-украински! СМИ под цензуру, границу на замок... На восток не пщать, а на запад грошей нема.... зАТО нерабы), — иронизирует пользователь под ником Гражданин Фильтруйбазаров.

Многие россияне поддерживают идею министра, но просят не забыть забрать украинцев, работающих в России.

«А что так поздно? Давно пора… И своих заробитчан из России заберите! Нам они не нужны!», — написал Сергей Семенов‏.

«Ага, вернутся добрые заробитчане домой, и будут Омеляна благодарить... подручными средствами! Главное, еще полностью прекратить прием переводов из России и ввести визовый режим, тогда точно те, кто находится на заработках в России, вернутся… Заберут свои семьи и попросят гражданство России! А что, зато Украина избавится от лишних миллионов ртов», — высказался Rockfor.

«Здесь явно прослеживаются «руки Узбекистана и Таджикистана», да и «рука Минска» как транзитера украинских «заробитчан»), — шутит Gold Glasses.

Напомним, ранее «URA.RU» сообщало, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что автобусное и железнодорожное сообщение с Россией должно быть прекращено. Министр сообщил, что исходит из того, что украинцам «незачем ездить в РФ».