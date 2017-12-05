Минтруд назвал причину роста официальной безработицы в РФ

Москва, 5 декабря. Рост числа зарегистрированных безработных в последние два месяца является сезонным, большого влияния на рынок труда он не оказывает, заявили в Минтруда РФ.

По статистике ведомства, безработица в России растет в течение последних пяти недель. К концу ноября в РФ численность официально зарегистрированных граждан без работы достигла 730 тысяч человек, увеличившись на 1,6%. Рост безработицы был зафиксирован в 77 субъектах РФ.

В Минтруда отметили, что в осенне-зимний период незначительное увеличение количества безработных наблюдается из года в год.

«Незначительное увеличение количества безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, традиционно отмечается в осенне-зимний период, что можно отнести к сезонному фактору, не оказывающему сильного влияния на рынок труда», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Специалисты также отметили, что сейчас рынок труда РФ стабилен, а уровень безработицы, несмотря на ее рост, ниже, чем в осенне-зимний период 2016 года.

Напомним, в начале ноября, как сообщала газета «Известия», Министерство труда РФ составила рейтинг российских регионов по уровню безработицы. Как выяснилось, наибольшие проблемы с трудоустройством испытывают жители Ингушетии, Чечни и Республики Тыва.