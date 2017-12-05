Сирия: уничтожен командир ИГИЛ, ответственный за плен и казнь Цуркану и Заболотного

Дамаск, 5 декабря. Cпецподразделению сирийской армии «Охотники за ИГИЛ»1 удалось обнаружить и уничтожить командир террористов «Исламского государства»2 (группировка запрещенная в РФ), который руководил захватом и казнью двух граждан РФ Романа Заболотного и Григория Цуркану. Об этом бойцы спецподразделения сообщают на своей странице в Twitter.

Опубликованы фотографии, доказывающие уничтожение террориста и его подельников. Отмечаем, что нижеприведенные фотографии содержат сцены насилия и не рекомендуются для просмотра детям, а также людям с нестабильной психикой:

«Отомщены: «Охотники на ИГИЛ» нашли и ликвидировали главаря ИГИЛовских наемников, которые ранее захватили и казнили двух наших русских братьев», – гласит сообщение в Twitter.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской армии подтвердил информацию, изложенную в Twitter и сообщил подробности операции «возмездия». По его словам, командир террористов ИГ3 был обнаружен к северу от недавно освобожденного города Абу-Кемаль, в районе пустыни провинции Дейр-эз-Зор. Когда террористы поняли, что их местонахождение известно и их окружил сирийский спецназ, они предприняли попытку прорыва, в ходе которой и были ликвидированы.

Также источник подтвердил, что по имеющейся у него информации Цуркану и Заболотный действительно были казнены боевиками «Исламского государства».

Напомним, что россияне были захвачены в плен во время неожиданного нападения боевиков ИГИЛ на трассе Пальмира – Эс-Сухне – Дейр-эз-Зор. Как рассказывал один из сирийских военнослужащих в интервью новостному агентству Arabitoday.com, группа российских бойцов на протяжении нескольких часов сдерживала натиск нескольких десятков террористов, открывших огонь из крупнокалиберных пулеметов по микроавтобусу Сирийской арабской армии (САА). Чтобы сдержать натиск неприятеля, бойцы держались до последнего, отбиваясь от противника, в том числе в рукопашную. Однако численное превосходство террористов ИГ и наличие у них тяжелого вооружения привело к тому, что двое русских оказались в плену.

Видео, на котором запечатлены последствия боя с боевиками близ Дейр-эз-Зора, быстро разлетелось по соцсетям. Во время пленения Заболотный направил боевиков ИГИЛ по ложному следу, тем самым отведя угрозу нападений ИГИЛовцев на группировку правительственных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.