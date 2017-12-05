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Сирия: Швыдкой заявил о начале художественного осмысления войны в САР
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    Сирия: Швыдкой заявил о начале художественного осмысления войны в САР

    8:43  5 Декабря 2017
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    Сирия: Швыдкой заявил о начале художественного осмысления войны в САР

    Москва, 05 декабря. Художественное осмысление войны в Сирии уже началось, в первую очередь с документального кино.

    Об этом в интервью РИА Новости заявил специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    «Я прекрасно понимаю, что война в Сирии, так же как в свое время война в Афганистане, повлекла большое количество художественных рефлексий и в литературе, и в кинематографе», — сказал Швыдкой.

    Сирия: Швыдкой заявил о начале художественного осмысления войны в САР

    По мнению спецпредставителя российского президента, уже сейчас есть работы в документалистике. В скором будущем стоит ожидать появление работ, посвященных разрушениям культурных памятников в Пальмире и Алеппо.

    «Появятся ли большие художественные проекты? Это уже другой вопрос. Афганская война затронула значительно большую часть населения России, чем сирийская, потому здесь надо понять, какие будут повороты», — добавил Михаил Швыдкой.

    Автор: Константин Терехов
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    #сирия #кино #михаил швыдкой
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