Сирия: Швыдкой заявил о начале художественного осмысления войны в САР

Москва, 05 декабря. Художественное осмысление войны в Сирии уже началось, в первую очередь с документального кино.

Об этом в интервью РИА Новости заявил специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Я прекрасно понимаю, что война в Сирии, так же как в свое время война в Афганистане, повлекла большое количество художественных рефлексий и в литературе, и в кинематографе», — сказал Швыдкой.

По мнению спецпредставителя российского президента, уже сейчас есть работы в документалистике. В скором будущем стоит ожидать появление работ, посвященных разрушениям культурных памятников в Пальмире и Алеппо.