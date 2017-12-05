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Посол Украины в США рассказал, какое американское оружие получает Киев
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    Посол Украины в США рассказал, какое американское оружие получает Киев

    8:40  5 Декабря 2017
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    Посол Украины в США рассказал, какое американское оружие получает Киев

    Киев, 5 декабря. Украинские военные по контрактам из США в настоящее время получают оперативно-тактическое оружие, в том числе гранатометы, рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

    Как пишут украинские СМИ, по словам дипломата, все контракты находятся в рамках международного законодательства. Он отметил, что Киев имеет право на закупку вооружений. Чалый также добавил, что список шире, но ограничивается тактическими видами вооружения, летального в том числе.

    Он также подчеркнул, что слышал от некоторых политиков, что якобы Америка не предоставляет Украине оружия. По данным Чалого, США предоставляет оружие, но это оружие оперативно-тактическое.

    Также дипломат сообщил, что до конца 2017 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подпишет законопроект о предоставлении Украине 50 миллионов долларов на летальное оружие.

    Ранее Газета.ru писала, что украинские молочные продукты не пришлись по вкусу европейскому потребителю.

    Посол Украины в США рассказал, какое американское оружие получает Киев

    Автор: Алия Садыкова
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    #сша #украина
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