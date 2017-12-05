Посол Украины в США рассказал, какое американское оружие получает Киев

Киев, 5 декабря. Украинские военные по контрактам из США в настоящее время получают оперативно-тактическое оружие, в том числе гранатометы, рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

Как пишут украинские СМИ, по словам дипломата, все контракты находятся в рамках международного законодательства. Он отметил, что Киев имеет право на закупку вооружений. Чалый также добавил, что список шире, но ограничивается тактическими видами вооружения, летального в том числе.

Он также подчеркнул, что слышал от некоторых политиков, что якобы Америка не предоставляет Украине оружия. По данным Чалого, США предоставляет оружие, но это оружие оперативно-тактическое.

Также дипломат сообщил, что до конца 2017 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подпишет законопроект о предоставлении Украине 50 миллионов долларов на летальное оружие.

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