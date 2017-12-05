«Шариковы у власти»: соцсети ответили на предложение МВД Украины ввести ответственность за оскорбление «майдана»

Киев, 5 декабря. Инициатива украинских властей ввести уголовную ответственность за оскорбление «майдана» вызвала в социальных сетях широкую дискуссию.

Напомним, ранее, как писала «Газета.ру», глава МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что считает необходимым ввести уголовную ответственность за «оскорбление и порицание «Революции достоинства» (так официально в Киеве называют «евромайдан» — прим. ФАН), аргументируя это тем, что ценой «за ту победу» стала человеческая жизнь.

Инициатива Шкиряка стала реакцией на сообщения украинских СМИ, в которых «майдан» журналисты назвали государственным переворотом. В этом Шкиряк разглядел «антигосударственную деятельность».

Сторонников в Сети глава украинского МВД не нашел.

«А в Великой Отечественной войне, значит, не погиб никто, и кровь не лилась?» — поинтересовалась в Twitter Alissiya Alex.

А в ВОВ значит не погиб никто, и кровь не лилась? ???? даже мат не могу подобрать — Alissiya Alex (@alissiya_s) December 4, 2017

Пользователь под ником @TViTklg инициативе Шкиряка не удивился.

«Ну, тут ничего нового нет. Удивительно, почему сразу после «майдана» так не сделали. Ведь это первое, что делает любая власть, — пытается обелить, обезопасить себя и свои действия», — написал он.

Ну ту ничего нового нет. Удивительно почему сразу после майдана так не сделали. Ведь это первое что делает любая власть пытается обелить обезопасить себя и свои действия... — ▼ (@TViTklg) December 4, 2017

«Вся страна – тюрьма», — лаконично отметила Светлана Гончарова.

Ее настроение поддержал пользователь Алекс Русский, «поздравивший» украинцев с тоталитаризмом.

«Такими темпами они введут суды 37-го года», — написала Наталья Андрейченко.

В свою очередь Игорь Корсиков сравнил происходящее на Украине с 1917 годом, отметив, что сегодня в Киеве у власти оказались Шариковы. Такую же ассоциацию заявление Шкиряка вызвало и у Инны Струмкас.

«Шариков все-таки оставил потомство», — заметила она.

Другие пользователи просто попросили убрать Шкиряка из эфира, отметив, что глава украинского МВД не только выступает с сомнительными заявлениями, но и лишен ораторского дара.