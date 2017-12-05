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Украина
«Шариковы у власти»: соцсети ответили на предложение МВД Украины ввести ответственность за оскорбление «майдана»
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    «Шариковы у власти»: соцсети ответили на предложение МВД Украины ввести ответственность за оскорбление «майдана»

    8:46  5 Декабря 2017
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    «Шариковы у власти»: Соцсети ответили на предложение МВД Украины ввести уголовную ответственность за оскорбление «майдана»

    Киев, 5 декабря. Инициатива украинских властей ввести уголовную ответственность за оскорбление «майдана» вызвала в социальных сетях широкую дискуссию.

    Напомним, ранее, как писала «Газета.ру», глава МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что считает необходимым ввести уголовную ответственность за «оскорбление и порицание «Революции достоинства» (так официально в Киеве называют «евромайдан» — прим. ФАН), аргументируя это тем, что ценой «за ту победу» стала человеческая жизнь.

    Инициатива Шкиряка стала реакцией на сообщения украинских СМИ, в которых «майдан» журналисты назвали государственным переворотом. В этом Шкиряк разглядел «антигосударственную деятельность».

    Сторонников в Сети глава украинского МВД не нашел.

    «А в Великой Отечественной войне, значит, не погиб никто, и кровь не лилась?» — поинтересовалась в Twitter Alissiya Alex.

    Пользователь под ником @TViTklg инициативе Шкиряка не удивился.

    «Ну, тут ничего нового нет. Удивительно, почему сразу после «майдана» так не сделали. Ведь это первое, что делает любая власть, — пытается обелить, обезопасить себя и свои действия», — написал он.

    «Шариковы у власти»: Соцсети ответили на предложение МВД Украины ввести уголовную ответственность за оскорбление «майдана»

    «Вся страна – тюрьма», — лаконично отметила Светлана Гончарова.

    Ее настроение поддержал пользователь Алекс Русский, «поздравивший» украинцев с тоталитаризмом.

    «Такими темпами они введут суды 37-го года», — написала Наталья Андрейченко.

    «Шариковы у власти»: Соцсети ответили на предложение МВД Украины ввести уголовную ответственность за оскорбление «майдана»

    В свою очередь Игорь Корсиков сравнил происходящее на Украине с 1917 годом, отметив, что сегодня в Киеве у власти оказались Шариковы. Такую же ассоциацию заявление Шкиряка вызвало и у Инны Струмкас.

    «Шариков все-таки оставил потомство», — заметила она.

    Другие пользователи просто попросили убрать Шкиряка из эфира, отметив, что глава украинского МВД не только выступает с сомнительными заявлениями, но и лишен ораторского дара.

    Автор: Алексей Громов
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    #шкиряк #майдан #соцсети
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