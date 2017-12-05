Исполком МОК в Лозанне решит вопрос о допуске России на ОИ-2018

Лозанна, 5 декабря. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании в Лозанне, которое состоится во вторник, 5 декабря, вынесет вердикт относительно допуска российских спортсменов до участия в зимних Играх-2018.

Россию на заседании исполкома МОК будут представлять глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и фигуристка Евгения Медведева.

Российская спортсменка намерена выступить с речью на заседании исполкома МОК в Лозанне.

Напомним, как ранее сообщала «Газета.Ru», пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что о возможности объявления Россией бойкота Олимпийским играм в Южной Корее речи не идет.

«Мы против бездоказательного ущемления прав наших спортсменов. Но в то же время Россия сохраняет приверженность идеалам олимпизма. Об этом говорил президент Путин, и это его решение», — решительно подчеркнул он.

Напомним, пресс-конференция по итогам заседания исполкома начнется 5 декабря после 21.00 (по местному времени).