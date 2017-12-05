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Российские медики начали учить английский к ЧМ-2018
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    Российские медики начали учить английский к ЧМ-2018

    8:34  5 Декабря 2017
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    Российские медики начали учить английский к ЧМ-2018

    Москва, 5 декабря. Во всех городах России, где будет проходить чемпионат мира по футболу – 2018, стартовали курсы английского языка для медицинских работников.
     
    Как рассказали «Известиям» в Минздраве РФ, медики будут изучать терминологию, тренироваться воспринимать английский на слух и разбирать конфликтные ситуации с иностранцами. В ведомстве уверены, что в современном мире врачи обязаны владеть английским на хорошем уровне, в том числе, чтобы повышать квалификацию и читать зарубежные научные публикации. 

    Напомним, в некоторых городах России медики уже проходили подготовку к международным соревнованиям — Кубку конфедераций – 2017, зимней Олимпиаде-2014 (Сочи), Универсиаде-2013 (Казань). Кроме того, сочинская «скорая» выпустила специальный разговорник, адаптированный для врачей и фельдшеров города.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #чм-2018 #медицина #подготовка #английский язык
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