Российские медики начали учить английский к ЧМ-2018

Москва, 5 декабря. Во всех городах России, где будет проходить чемпионат мира по футболу – 2018, стартовали курсы английского языка для медицинских работников.



Как рассказали «Известиям» в Минздраве РФ, медики будут изучать терминологию, тренироваться воспринимать английский на слух и разбирать конфликтные ситуации с иностранцами. В ведомстве уверены, что в современном мире врачи обязаны владеть английским на хорошем уровне, в том числе, чтобы повышать квалификацию и читать зарубежные научные публикации.

Напомним, в некоторых городах России медики уже проходили подготовку к международным соревнованиям — Кубку конфедераций – 2017, зимней Олимпиаде-2014 (Сочи), Универсиаде-2013 (Казань). Кроме того, сочинская «скорая» выпустила специальный разговорник, адаптированный для врачей и фельдшеров города.