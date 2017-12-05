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Ракетоносцы ВКС РФ прибыли с международным визитом в Индонезию
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    Ракетоносцы ВКС РФ прибыли с международным визитом в Индонезию

    8:32  5 Декабря 2017
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    Ракетоносцы ВКС РФ прибыли с международным визитом в Индонезию

    Москва, 5 декабря. На аэродроме Биак в Индонезии в рамках международного визита приземлились четыре самолета ВКС РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

    «Два стратегических ракетоносца Ту-95МС и два самолета Ил-76МД Воздушно-космических сил (ВКС) совершили перелет с аэродрома в Амурской области на аэродром Биак Республики Индонезия в рамках международного визита», — говорится в сообщении.

    Ведомство отмечает, что во время перелета над Тихим океаном ракетоносцы Ту-95МС дозаправились от самолетов заправщиков Ил-78. Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами пользования воздушным пространством. 

    Напомним, ранее Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что ВКС РФ совершили 672 боевых вылета для поддержки курдских отрядов и подразделений народного ополчения племен Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. В ходе этих вылетов российские самолеты поразили 1450 целей террористов.

    Автор: Виталий Малясев
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    #вкс рф #визит #индонезия #ту-95мс #ракетоносцы
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