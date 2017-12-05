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Озвучены регионы РФ с высоким уровнем заболеваемости депрессией
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    Озвучены регионы РФ с высоким уровнем заболеваемости депрессией

    8:30  5 Декабря 2017
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    Озвучены регионы РФ с высоким уровнем заболеваемости депрессией

    Москва, 05 декабря. Специалисты рассказали, в каком федеральном округе России зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости депрессией.

    Как сообщает RT, ссылаясь на данные, полученные в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, чаще всего депрессией болеют в Сибирском федеральном округе - 96,6 на 100 тысяч населения.

    На втором месте рейтинга федеральных округов – Центральный федеральный округ (87,1) и Южный федеральный округ -73,1. Наиболее благоприятная картина наблюдается на Северном Кавказе (34,9).

    «В СФО высокий уровень депрессий и высокая частота самоубийств. Там могут оказывать недостаточную медпомощь или она доступна больше городским жителям, чем сельским», — пояснил Руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии центра Борис Положий.

    «А в Южном и Центральном картина другая: хороший уровень выявления больных депрессией, более активно работает психиатрическая служба. В этих округах люди регистрируются и лечатся, поэтому до суицидов дело не доходит», — добавил эксперт.

    Озвучены регионы РФ с высоким уровнем заболеваемости депрессией

    Добавим, что в остальных федеральных округах заболеваемость депрессией ниже средней по России. За 2012–16 годы она сократилась на 8,5% — с 75,48 до 69,05 на 100 тысяч человек.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #депрессия
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