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Экологи подали в суд на Трампа за указ о сокращении площади двух заповедников
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    Экологи подали в суд на Трампа за указ о сокращении площади двух заповедников

    8:34  5 Декабря 2017
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    Экологи подали в суд на Трампа за указ о сокращении площади двух заповедников

    Вашингтон, 5 декабря. Организация Earthjustice обратилась в суд с исковым заявлением в связи с решением главы Белого дома Дональда Трампа уменьшить площадь двух больших заповедников.

    Отмечается, что Трамп своими распоряжениями нарушает «Закон о древностях» от 1906 года. Предшественники миллиардера использовали данный закон для защиты культурных объектов, а американский президент «открывает этот национальный памятник для добычи угля вместо защиты его научного, исторического и природного наследия».

    В настоящее время власти намерены сократить на 90% площадь заповедника «Медвежьи уши», который создал в минувшем году 44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама. 

    Также практически в два раза будет сокращена территория заповедной зоны «Великая лестница».

    Как ранее сообщала «Газета.Ru», Верховный суд США разрешил исполнение иммиграционного указа Трампа.

    Автор: Дана Балан
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