Экологи подали в суд на Трампа за указ о сокращении площади двух заповедников
Вашингтон, 5 декабря. Организация Earthjustice обратилась в суд с исковым заявлением в связи с решением главы Белого дома Дональда Трампа уменьшить площадь двух больших заповедников.
Отмечается, что Трамп своими распоряжениями нарушает «Закон о древностях» от 1906 года. Предшественники миллиардера использовали данный закон для защиты культурных объектов, а американский президент «открывает этот национальный памятник для добычи угля вместо защиты его научного, исторического и природного наследия».
“Trump has perpetrated a terrible violation of America’s public lands and heritage by going after Grand Staircase–Escalante." https://t.co/dNP4vUaBFg #MonumentsForAll #SaveGrandStaircase pic.twitter.com/s5sxMGgyPY— Earthjustice (@Earthjustice) December 5, 2017
В настоящее время власти намерены сократить на 90% площадь заповедника «Медвежьи уши», который создал в минувшем году 44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама.
Также практически в два раза будет сокращена территория заповедной зоны «Великая лестница».
Как ранее сообщала «Газета.Ru», Верховный суд США разрешил исполнение иммиграционного указа Трампа.