Экологи подали в суд на Трампа за указ о сокращении площади двух заповедников

Вашингтон, 5 декабря. Организация Earthjustice обратилась в суд с исковым заявлением в связи с решением главы Белого дома Дональда Трампа уменьшить площадь двух больших заповедников.

Отмечается, что Трамп своими распоряжениями нарушает «Закон о древностях» от 1906 года. Предшественники миллиардера использовали данный закон для защиты культурных объектов, а американский президент «открывает этот национальный памятник для добычи угля вместо защиты его научного, исторического и природного наследия».

“Trump has perpetrated a terrible violation of America’s public lands and heritage by going after Grand Staircase–Escalante." https://t.co/dNP4vUaBFg #MonumentsForAll #SaveGrandStaircase pic.twitter.com/s5sxMGgyPY — Earthjustice (@Earthjustice) December 5, 2017

В настоящее время власти намерены сократить на 90% площадь заповедника «Медвежьи уши», который создал в минувшем году 44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама.

Также практически в два раза будет сокращена территория заповедной зоны «Великая лестница».

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Верховный суд США разрешил исполнение иммиграционного указа Трампа.