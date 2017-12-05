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Собчак рассказала о политических планах после выборов президента в 2018 году
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    Собчак рассказала о политических планах после выборов президента в 2018 году

    8:25  5 Декабря 2017
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    Собчак рассказала о политических планах после выборов президента в 2018 году

    Москва, 5 декабря. Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться на выборах президента России в 2018 году, после выборов планирует создать политическую партию.

    Об этом она рассказала в ходе интервью телеканалу «Дождь». По словам Собчак, ее роль – роль человека, который покажет результат строчкой «против всех». По мнению Собчак, это поможет организовать большое движение, которое затем сформирует партию. Эта партия, по словам телеведущей, сможет участвовать в думских выборах и станет движением, «которого так долго не было в России».

    Она также подчеркнула, что поддержка, которую получит на выборах, может стать «отправной точкой большого правого движения».

    Напомним, как писала Газета.ru, выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

    Собчак рассказала о политических планах после выборов президента в 2018 году

    Автор: Алия Садыкова
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    #собчак #партия
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