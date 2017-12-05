Собчак рассказала о политических планах после выборов президента в 2018 году

Москва, 5 декабря. Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться на выборах президента России в 2018 году, после выборов планирует создать политическую партию.

Об этом она рассказала в ходе интервью телеканалу «Дождь». По словам Собчак, ее роль – роль человека, который покажет результат строчкой «против всех». По мнению Собчак, это поможет организовать большое движение, которое затем сформирует партию. Эта партия, по словам телеведущей, сможет участвовать в думских выборах и станет движением, «которого так долго не было в России».

Она также подчеркнула, что поддержка, которую получит на выборах, может стать «отправной точкой большого правого движения».

Напомним, как писала Газета.ru, выборы президента России пройдут в марте 2018 года.