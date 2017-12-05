Инициативу России по борьбе с киберпреступностью блокируют в Европе

Москва, 5 декабря. Инициативу России по предотвращению киберпреступлений блокируют некоторые страны, подписавшие Будапештскую Конвенцию Совета Европы по киберпреступности. Об этом со ссылкой на директора департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илью Рогачева сообщает ТАСС.

Участвующий в проходящей в Китае IV Всемирной конференции по управлению интернетом Илья Рогачев отметил, что эксперты разделились на два лагеря с противоположными подходами к предотвращению преступлений, совершаемых при помощи информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

«Дискуссия развивается очень сложно. Если называть вещи своими именами, на венской площадке ООН инициатива России практически заблокирована», — заявил Рогачев.

Эксперт отметил, что развитию дискуссии о том, нужен ли новый международный договор, препятствуют участники Будапештской конвенции — европейские страны и присоединившиеся к ним государства. По словам Рогачева, переговоры в Вене ведутся не о договоре, а о том, нужно ли выносить дискуссию о его заключении на повестку.