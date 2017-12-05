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Инициативу России по борьбе с киберпреступностью блокируют в Европе
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    Инициативу России по борьбе с киберпреступностью блокируют в Европе

    8:12  5 Декабря 2017
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    Инициативу России по борьбе с киберпреступностью блокируют в Европе

    Москва, 5 декабря. Инициативу России по предотвращению киберпреступлений блокируют некоторые страны, подписавшие Будапештскую Конвенцию Совета Европы по киберпреступности. Об этом со ссылкой на директора департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илью Рогачева сообщает ТАСС.

    Участвующий в проходящей в Китае IV Всемирной конференции по управлению интернетом Илья Рогачев отметил, что эксперты разделились на два лагеря с противоположными подходами к предотвращению преступлений, совершаемых при помощи информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

    «Дискуссия развивается очень сложно. Если называть вещи своими именами, на венской площадке ООН инициатива России практически заблокирована», — заявил Рогачев.

    Эксперт отметил, что развитию дискуссии о том, нужен ли новый международный договор, препятствуют участники Будапештской конвенции — европейские страны и присоединившиеся к ним государства. По словам Рогачева, переговоры в Вене ведутся не о договоре, а о том, нужно ли выносить дискуссию о его заключении на повестку.

    «Другими словами, ведутся переговоры о переговорах, а не переговоры по проблеме. Так можно суммировать ситуацию», — отметил эксперт.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #ес #европа #киберпреступность
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