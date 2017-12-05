Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Следствие проводит проверку после гибели двух рыбаков в Прикамье
Технологии
В США засняли на камеру появление в небе «второго Солнца»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В США засняли на камеру появление в небе «второго Солнца»

    9:37  5 Декабря 2017
    608

    В США засняли на камеру появление в небе «второго Солнца»

    Нью-Йорк, 5 декабря. Жители Соединенных Штатов засняли на видео загадочное природное явление, которое в социальных сетях окрестили «вторым Солнцем». Многих впечатляющее небесное событие по-настоящему напугало, поскольку они сочли его недобрым предзнаменованием.

    Авторы сделанной в США видеозаписи сообщили, что вышли на улицу и заметили яркий светящийся объект в небе. Светимость переливающегося цветами радуги объекта почти соответствовала солнечной, однако форма была не столь правильной.

    Как отмечает «Ньюинформ», уфологи сочли, что объект на видеозаписи является НЛО — он соответствует по своему внешнему виду многим летающим тарелкам, которые наблюдали в разных местах по всей Земле.

    В то же время любители теорий апокалипсиса заявили, что «второе Солнце» является недобрым предзнаменованием, сообщает «ФедералПресс», или даже представляет собой ставшую ненадолго видимой планету Нибиру.

    В США засняли на камеру появление в небе «второго Солнца»

    Однако разгадка этого явления, скорее всего, куда более прозаична, сообщает телеканал «Подмосковье 360°» — это так называемый «паргелий» или «противосолнце» — редкое оптическое явление, которое возникает, когда солнечный свет преломляется скоплением ледяных кристаллов в воздухе.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть