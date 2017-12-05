В США засняли на камеру появление в небе «второго Солнца»

Нью-Йорк, 5 декабря. Жители Соединенных Штатов засняли на видео загадочное природное явление, которое в социальных сетях окрестили «вторым Солнцем». Многих впечатляющее небесное событие по-настоящему напугало, поскольку они сочли его недобрым предзнаменованием.

Авторы сделанной в США видеозаписи сообщили, что вышли на улицу и заметили яркий светящийся объект в небе. Светимость переливающегося цветами радуги объекта почти соответствовала солнечной, однако форма была не столь правильной.

Как отмечает «Ньюинформ», уфологи сочли, что объект на видеозаписи является НЛО — он соответствует по своему внешнему виду многим летающим тарелкам, которые наблюдали в разных местах по всей Земле.

В то же время любители теорий апокалипсиса заявили, что «второе Солнце» является недобрым предзнаменованием, сообщает «ФедералПресс», или даже представляет собой ставшую ненадолго видимой планету Нибиру.

Однако разгадка этого явления, скорее всего, куда более прозаична, сообщает телеканал «Подмосковье 360°» — это так называемый «паргелий» или «противосолнце» — редкое оптическое явление, которое возникает, когда солнечный свет преломляется скоплением ледяных кристаллов в воздухе.