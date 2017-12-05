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Экономика
Сбербанк устранил сбой по операциям с картами
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    Сбербанк устранил сбой по операциям с картами

    8:10  5 Декабря 2017
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    Сбербанк устранил сбой по операциям с картамиМосква, 5 декабря. Сбербанк восстановил работу операций по банковским картам, сообщает пресс-служба финансовой организации.

    Как рассказали представители банка, системы работают в штатном режиме. В данный момент причина сбоя уточняется.

    Ранее клиенты Сбербанка столкнулись с трудностями при оплате пластиковыми картами. Они жаловались на  отказы в проведении платежей по картам с 12.45 мск. При этом, у некоторых пользователей карт деньги списывались некорректно.

    При обращении в колл-центр организации сообщалось, что восстановление баланса по ошибочным операциям произойдет в течение пяти рабочих дней. Сбербанк просил клиентов не паниковать.

    Как ранее писала Газета.ru, предыдущий сбой банка произошел 30 ноября. 

    Ранее ВТБ 24 сообщил о возможных ошибках при операциях по картам. Трудности могут появиться при проведении операций в терминалах сторонних банков.

    Сбербанк устранил сбой по операциям с картами

    Автор: Алия Садыкова
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    #сбербанк #пластиковая карта
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