Эксперт об отставке Слуцкого из «Халла»: Хороший человек — не профессия

Москва, 5 декабря. Английский клуб «Халл Сити» и российский специалист Леонид Слуцкий расторгли соглашение. Причиной отставки Слуцкого стала затяжная проигрышная серия. После 20 игр команда расположилась на дне турнирной таблицы.

Как отметил бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, Слуцкий «старался как можно глубже проникнуться местной культурой, изучил английский футбол и завоевал симпатии болельщиков».

Он добавил, что российского специалиста подвели именно неудовлетворительные результаты. Канчельскис отметил, что «хороший человек — не профессия», пишут «Известия».

По мнению эксперта, самый реалистичный вариант для 46-летнего Слуцкого — возвращение в Россию.

Как ранее сообщала Федеральное агентство новостей, футбольный клуб «Краснодар» попытается пригласить Слуцкого.