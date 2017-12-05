Украинские молочные продукты не пришлись по вкусу европейскому потребителю

Вашингтон, 5 декабря. Украина не добилась успеха в экспорте молочных продуктов в страны Евросоюза. Об этом говорят итоги доклада Службы сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США.

Согласно документу, традиционные украинские товары, по оценке экспертов, пришлись не по вкусу европейскому потребителю. При этом ведомство также рекомендовало Украине повысить безопасность и качество производимого товара.

Как пишет RT, ссылаясь на текст документа, европейский рынок был доступен для украинских производителей частично с 1 января 2016 года. Однако, по данным специалистов, на экспорте молока и сыров это практически не отразилось.

Они подчеркнули, что единственный товар, который продается на должном уровне, это казеин, но Украина и до вступления соглашения о создании и углублении зоны свободной торговли торговала им.

Как ранее писала Газета.ru, экономист Андрей Блинов рассказал, как экономика Украины будет выживать без помощи Международного валютного фонда. По мнению эксперта, до конца действия программы финансовой помощи МВФ Украина может обойтись без траншей и четвертый транш, который Киев получил в апреле, будет последним.