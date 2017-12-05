Минтруда: В каждом втором регионе РФ поддерживают приемные семьи для пожилых и инвалидов

Москва, 5 декабря. Минтруда впервые подвел итоги программы по поддержке приемных семей для пожилых людей и инвалидов, действующей в 43 субъектах РФ. Согласно результатам, приемные семьи для пожилых наиболее распространены в сельской местности, региональные власти оказывают материальную поддержку людям, принимающим стариков в свои семьи.

Региональные программы поддержки приемных семей для пожилых были запущены в 2010 году, пишет газета «Известия». По данным Минтруда, в зависимости от региона выплаты опекунам составляют от 2,5 тысяч до 8,3 тысяч рублей.

«В ряде субъектов предусмотрено софинансирование расходов приемной семьей и самим пенсионером. Эти средства, как и в обычных семьях, тратятся на общебытовые нужды приемной семьи и пенсионера», — уточнили в ведомстве.

В некоторых регионах действует сразу несколько программ, целью которых является предотвратить попадание пенсионеров в интернат. Так, в Калужской области ряд программ предусматривает оказание финансовой поддержки родственникам граждан, которые в силу возраста и заболеваний не могут самостоятельно позаботиться о себе.

В Ростовской области стать опекуном может любой дееспособный гражданин, достигший совершеннолетнего возраста. В семью разрешают принять до четырех человек, при этом обязательно нужно пройти психологическое тестирование, также социальные органы оценивают жилищно-бытовые условия потенциальной приемной семьи.

В целом эксперты положительно оценивают результаты программы по поддержке приемных семей для пожилых людей. Однако количество регионов, где она реализуется, необходимо увеличить. Более того, по мнению председателя комиссии по соцполитике Общественной палаты РФ Натальи Починок, правила и нормы поддержки приемных семей для людей пожилого возраста и инвалидов нужно разработать на федеральном уровне.

Напомним, как ранее сообщала «Газета.ру», в ноябре Госдума РФ отклонила законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Эксперты считают, что из-за отсутствия такого индексирования пожилым людям становится невыгодно работать.