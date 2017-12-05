Эксперт о матче ЦСКА — «МЮ»: Обыграть их на стадионе «Олд Траффорд» почти нереально

Москва, 5 декабря. Московский ЦСКА в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов постарается навязать борьбу футбольному клубу «Манчестер Юнайтед» и заполучить путевку в плей-офф турнира.

По словам бывшего хавбека армейцев Иржи Ярошика, турнирное положение сложилось таким образом, что даже победа над «Манчестером» не гарантирует ЦСКА выход в плей-офф Лиги чемпионов, пишут «Известия».

Он напомнил, что сначала практически никто не верил, что ЦСКА сможет выйти из этой группы, но красно-синие бьются в каждой игре. Экс-футболист ЦСКА считает, что столичная команда вполне может «преподнести сюрприз».

«Правда, сделать это будет тяжело — «Юнайтед» очень сильны дома, и обыграть их на «Олд Траффорде» практически нереально», — отметил он.

Стоит отметить, что армейцам необходимо не только добиться победы над английским клубом, но и ждать результата встречи «Бенфики» и «Базеля».

Подопечные Виктора Ганчаренко выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, если одолеют команду Жозе Моуринью на выезде, а «Базель» потеряет очки во встрече с лиссабонским клубом. В том случае, если армейцы сыграют с «Манчестером» вничью, то придется надеяться проигрыш швейцарцев.