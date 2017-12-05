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Эксперт о матче ЦСКА — «МЮ»: Обыграть их на стадионе «Олд Траффорд» почти нереально
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    Эксперт о матче ЦСКА — «МЮ»: Обыграть их на стадионе «Олд Траффорд» почти нереально

    8:02  5 Декабря 2017
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    Эксперт о матче ЦСКА — «МЮ»: Обыграть их на стадионе «Олд Траффорд» почти нереально

    Москва, 5 декабря. Московский ЦСКА в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов постарается навязать борьбу футбольному клубу «Манчестер Юнайтед» и заполучить путевку в плей-офф турнира.

    По словам бывшего хавбека армейцев Иржи Ярошика, турнирное положение сложилось таким образом, что даже победа над «Манчестером» не гарантирует ЦСКА выход в плей-офф Лиги чемпионов, пишут «Известия»

    Он напомнил, что сначала практически никто не верил, что ЦСКА сможет выйти из этой группы, но красно-синие бьются в каждой игре. Экс-футболист ЦСКА считает, что столичная команда вполне может «преподнести сюрприз».

    «Правда, сделать это будет тяжело — «Юнайтед» очень сильны дома, и обыграть их на «Олд Траффорде» практически нереально», — отметил он. 

    Стоит отметить, что армейцам необходимо не только добиться победы над английским клубом, но и ждать результата встречи «Бенфики» и «Базеля».

    Подопечные Виктора Ганчаренко выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, если одолеют команду Жозе Моуринью на выезде, а «Базель» потеряет очки во встрече с лиссабонским клубом. В том случае, если армейцы сыграют с «Манчестером» вничью, то придется надеяться проигрыш швейцарцев. 

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #цска #лига чемпионов #манчестер юнайтед #лч
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