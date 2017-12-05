Игрушки в России дорожают в 4 раза быстрее инфляции

Москва, 5 декабря. Цены на игрушки за год выросли на 11%, перед новым годом подорожание детских товаров продолжится. Об этом со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) сообщают «Известия».

По данным системы, средняя стоимость одной игрушки в октябре составила 322 рубля. Годом ранее игрушки в среднем стоили 290 рублей. Рост цен превысил 11%, что в 4 раза больше показателя инфляции, который на октябрь 2017 года составил 2,7%.

Наибольший рост (на 17%) отмечен в сегменте пластмассовых игрушек. Их средняя стоимость составила 194 рубля. Мягкие игрушки за год подорожали на 9%. В октябре они стоили в среднем 414 рублей.

По мнению экспертов, рост цен связан с повышением качества игрушек. К новому году детские товары могут подорожать еще сильнее, в том числе из-за изменения логистики.