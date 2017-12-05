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Игрушки в России дорожают в 4 раза быстрее инфляции
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    Игрушки в России дорожают в 4 раза быстрее инфляции

    7:51  5 Декабря 2017
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    Игрушки в России дорожают в 4 раза быстрее инфляции

    Москва, 5 декабря. Цены на игрушки за год выросли на 11%, перед новым годом подорожание детских товаров продолжится. Об этом со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) сообщают «Известия».

    По данным системы, средняя стоимость одной игрушки в октябре составила 322 рубля. Годом ранее игрушки в среднем стоили 290 рублей. Рост цен превысил 11%, что в 4 раза больше показателя инфляции, который на октябрь 2017 года составил 2,7%.

    Наибольший рост (на 17%) отмечен в сегменте пластмассовых игрушек. Их средняя стоимость составила 194 рубля. Мягкие игрушки за год подорожали на 9%. В октябре они стоили в среднем 414 рублей.

    По мнению экспертов, рост цен связан с повышением качества игрушек. К новому году детские товары могут подорожать еще сильнее, в том числе из-за изменения логистики.

    «Например, если обычно товар доставляют морским или наземным транспортом, то перед Новым годом начинают доставлять его на самолете, чтобы привезти больший объем в те же сроки, а это плюс несколько процентов к стоимости», — цитирует президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонину Цицулину издание.

    Автор: Виталий Малясев
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