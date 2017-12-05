Пушков прокомментировал слова посла США при НАТО о бизнесе с Россией

Москва, 5 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление посла США при НАТО о бизнесе с РФ.

«Посол США при НАТО: «Бизнеса как обычно с Россией не будет». К сведению посла: и Москва сейчас не готова вести дела с альянсом, как прежде», — написал Пушков в своем Twitter.

Посол США при НАТО:"бизнеса как обычно с Россией не будет". К сведению посла: и Москва сейчас не готова вести дела с альянсом, как прежде. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 4, 2017

Ранее представитель Российской Торговой палаты в США Дмитрий Бескурников рассказал РИА Новости, что средний и малый РФ бизнес интересует выход на американский рынок несмотря на ухудшающуюся геополитическую обстановку и явное нежелание новой администрации США стимулировать деловое сотрудничество двух стран.

Напомним, RT сообщало, что накануне посол США в России Джон Хантсман заявил, что президент США Дональд Трамп осознает важность улучшения отношений с Россией.