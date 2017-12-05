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Пушков прокомментировал слова посла США при НАТО о бизнесе с Россией
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    Пушков прокомментировал слова посла США при НАТО о бизнесе с Россией

    7:53  5 Декабря 2017  /обновлено: 8:06  05 Декабря 2017
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    Пушков прокомментировал слова посла США при НАТО о бизнесе с Россией

    Москва, 5 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление посла США при НАТО о бизнесе с РФ.

    «Посол США при НАТО: «Бизнеса как обычно с Россией не будет». К сведению посла: и Москва сейчас не готова вести дела с альянсом, как прежде», — написал Пушков в своем Twitter.

    Ранее представитель Российской Торговой палаты в США Дмитрий Бескурников рассказал РИА Новости, что средний и малый РФ бизнес интересует выход на американский рынок несмотря на ухудшающуюся геополитическую обстановку и явное нежелание новой администрации США стимулировать деловое сотрудничество двух стран.

    Напомним, RT сообщало, что накануне посол США в России Джон Хантсман заявил, что президент США Дональд Трамп осознает важность улучшения отношений с Россией.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сша #пушков #бизнес
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