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Лишить Улюкаева государственных наград и званий требует обвинение
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    Лишить Улюкаева государственных наград и званий требует обвинение

    7:45  5 Декабря 2017
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    Лишить Улюкаева государственных наград и званий требует обвинение

    Москва, 05 декабря. Государственный обвинитель потребовал от суда лишить экс-министра Алексея Улюкаева всех госнаград и званий.

    Как сообщают «Известия», кроме того бывшего главу министерства экономического развития обвинение требует оштрафовать на 500 миллионов рублей и запретить ему в течение 10 лет после отбывания наказания занимать определенные должности.

    Также прокурор Борис Непорожный считают вину Улюкаева в получении взятки в размере двух миллионов долларов доказанной, и требует назначить тому наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

    Автор: Константин Терехов
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    #суд #алексей улюкаев
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