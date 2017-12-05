Лишить Улюкаева государственных наград и званий требует обвинение

Москва, 05 декабря. Государственный обвинитель потребовал от суда лишить экс-министра Алексея Улюкаева всех госнаград и званий.

Как сообщают «Известия», кроме того бывшего главу министерства экономического развития обвинение требует оштрафовать на 500 миллионов рублей и запретить ему в течение 10 лет после отбывания наказания занимать определенные должности.

Также прокурор Борис Непорожный считают вину Улюкаева в получении взятки в размере двух миллионов долларов доказанной, и требует назначить тому наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.