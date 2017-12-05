Актриса Васильева наорала на Бузову из-за страсти к селфи

Москва, 5 декабря. Первый канал опубликовал отрывок из выпуска программы «Бабий бунт», во время которого актриса Татьяна Васильева накричала на ведущую Ольгу Бузову.

Она грубо ответила на предложение Бузовой помочь обучить ее делать селфи.

Как пишет издание «Дни.ру», в ходе программы «Бабий бунт» телеведущие и гости обсуждали любовь к социальным сетям и привычку выкладывать фотографии в Интернете на каждом шагу. Актриса Татьяна Васильева рассказала, что не умеет делать селфи. Тогда Бузова вызвалась ей помочь и обучить тонкостям фотографии, но получила отказ.

Бузова также объяснила, что фотографии и короткие видеоролики выставляет в Сеть по просьбам многочисленных поклонников. На что Васильева ответила: «Сделай хоть что-нибудь сначала, чтобы страна хотела тебя видеть».