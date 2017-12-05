Путин подарил гитару петербургской школьнице к Новому году

Москва, 5 декабря. Глава российского государства Владимир Путин подарил петербургской школьнице Анастасии Пискун гитару к Новому году. Презент ученице шестого класса передал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

Девочка переехала в Северную столицу из Красноярска. Пискун учится в детской музыкальной школе имени Андреева.

Отмечается, что Пискун давно хотела новую гитару, поэтому решила написать письмо президенту Российской Федерации.

Как рассказала сама девочка, она не сильно рассчитывала, что Путин получит ее письмо, поскольку у главы России много дел.

Напомним, в начале октября текущего года Путин подарил школьнице из Курской области ранец с автографом. В сентября лидер российского государства вручил свой портрет с автографом шестилетнему мальчику из Брянска.

Владимир Путин. Биография