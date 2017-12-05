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Путин подарил гитару петербургской школьнице к Новому году
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    Путин подарил гитару петербургской школьнице к Новому году

    8:00  5 Декабря 2017
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    Путин подарил гитару петербургской школьнице к Новому году

    Москва, 5 декабря. Глава российского государства Владимир Путин подарил петербургской школьнице Анастасии Пискун гитару к Новому году. Презент ученице шестого класса передал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. 

    Девочка переехала в Северную столицу из Красноярска. Пискун учится в детской музыкальной школе имени Андреева.

    Отмечается, что Пискун давно хотела новую гитару, поэтому решила написать письмо президенту Российской Федерации.

    Путин подарил гитару петербургской школьнице к Новому году

    Как рассказала сама девочка, она не сильно рассчитывала, что Путин получит ее письмо, поскольку у главы России много дел. 

    Напомним, в начале октября текущего года Путин подарил школьнице из Курской области ранец с автографом. В сентября лидер российского государства вручил свой портрет с автографом шестилетнему мальчику из Брянска. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #гитара
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